У РФ створили БПЛА на водні: як їх можуть застосувати у війні проти України (фото)

Нові російські БПЛА можуть вести розвідку на висоті понад 2 тисячі кілометрів, зокрема за мінусових температур, стверджують розробники.

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У російському інжиніринговому центрі автономної енергетики МФТІ заявили про створення безпілотного літального апарата на водневому паливному елементі, який потенційно можна використовувати у військових цілях. Про це пише російський портал "Известия".

За словами розробників, новий БПЛА оснащений високочутливою оптикою і його можна застосовувати для розвідувальних місій на війні. З повною заправкою безпілотний апарат може залишатися в повітрі понад 2 години, працюючи на висоті понад 2 тисячі кілометрів.

Для дрона також створили заправку контейнерного типу. У компанії стверджують, що станція заправляє паливний балон воднем тиском до 350 бар менш ніж за п'ять хвилин. Заздалегідь заправлені балони можна замінювати менш ніж за 20 секунд, після чого БПЛА може продовжити роботу.

БПЛА на водні Фото: Известия

Повідомляється, що головна перевага дронів на водні в тому, що вони вібрують під час польоту, тому на них можна встановлювати чутливе обладнання. Ці безпілотники також не залишають теплового і паливного сліду, як це роблять безпілотники з двигунами внутрішнього згоряння. Через цю особливість маршрут таких БПЛА неможливо відстежити за допомогою спектрального аналізу.

Інженери стверджують, що водневе паливо може зробити безпілотники більш автономними порівняно з БПЛА зі звичайними акумуляторами. Серед інших заявлених переваг дронів на водні: можливість роботи за від'ємних температур і відсутність шкідливих викидів в атмосферу.

Заявлені переваги БПЛА на водні Фото: Известия

Як зазначають у виданні, спочатку БПЛА створювався для моніторингу нафтопроводів, газопроводів і ліній електропередачі на території Росії, зокрема через загрозу диверсій. Однак, гендиректор російської компанії "Флай Дрон" і експерт ринку НТІ "Аеронет" Микита Данилов у коментарі журналістам зазначив, що в Росії зараз майже немає інфраструктури для масової заправки БПЛА воднем, а на її створення потрібні дуже великі кошти. Крім того, сам процес заправки воднем технологічно складний і не безпечний.

"Через відсутність водневої інфраструктури використання дизеля для заправки безпілотників з погляду експлуатантів ще довгий час буде доступнішим і простішим", — вважає експерт.

Нагадаємо, в листопаді минулого року ізраїльська компанія HevenDrones представила дві нові моделі вантажних дронів на водневому паливі — H2D200 і H2D250. Виробник зазначив, що завдяки використанню водню ці БПЛА можуть проводити більше часу в повітрі і продуктивніше працювати, скорочуючи витрати на заміну батарей і завдаючи меншої шкоди екології.

Своєю чергою, вчені з Інчхонського національного університету та Гарвардського університету в лютому цього року заявили, що розробили новий матеріал, що підвищує надійність і зносостійкість водневих паливних елементів, які використовують у БПЛА і автомобілях. Два нові елементи конструкції збільшили термін служби водневих паливних елементів у 1,7 раза.