В РФ создали БПЛА на водороде: как их могут применить в войне против Украины (фото)

Новые российские БПЛА могут вести разведку на высоте более 2 тысяч километров, в том числе при минусовых температурах, утверждают разработчики.

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В российском инжиниринговом центре автономной энергетики МФТИ заявили о создании беспилотного летательного аппарата на водородном топливном элементе, который потенциально можно использовать в военных целях. Об этом пишет российский портал "Известия".

По словам разработчиков, новый БПЛА оснащен высокочувствительной оптикой и его можно применять для разведывательных миссий на войне. С полной заправкой беспилотный аппарат может оставаться в воздухе более 2 часов, работая на высоте более 2 тысяч километров.

Для дрона также создали заправку контейнерного типа. В компании утверждают, что станция заправляет топливный баллон водородом давлением до 350 бар менее чем за пять минут. Заранее заправленные баллоны можно заменять менее чем за 20 секунд, после чего БПЛА может продолжить работу.

БПЛА на водороде Фото: Известия

Сообщается, что главное преимущество дронов на водороде в том, что они вибрируют при полете, поэтому на них можно устанавливать чувствительное оборудование. Эти беспилотники также не оставляют тепловой и топливный след, как это делают беспилотники с двигателями внутреннего сгорания. Из-за этой особенности маршрут таких БПЛА невозможно отследить с помощью спектрального анализа.

Инженеры утверждают, что водородное топливо может сделать беспилотники более автономными по сравнению с БПЛА с обычными аккумуляторами. Среди других заявленных преимуществ дронов на водороде: возможность работы при отрицательных температурах и отсутствие вредных выбросов в атмосферу.

Заявленные преимущества БПЛА на водороде Фото: Известия

Как отмечают в издании, изначально БПЛА создавался для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередачи на территории России, в частности из-за угрозы диверсий. Однако, гендиректор российской компании "Флай Дрон" и эксперт рынка НТИ "Аэронетʼ Никита Данилов в комментарии журналистам отметил, что в России сейчас почти нет инфраструктуры для массовой заправки БПЛА водородом, а на ее создание нужные очень больше средства. Кроме того, сам процесс заправки водородом технологически сложен и не безопасен.

"В силу отсутствия водородной инфраструктуры использование дизеля для заправки беспилотников с точки зрения эксплуатантов еще долгое время будет доступнее и проще", — считает эксперт.

Напомним, в ноябре прошлого года израильская компания HevenDrones представила две новые модели грузовых дронов на водородном топливе — H2D200 и H2D250. Производитель отметил, что за счет использования водорода эти БПЛА могут проводить больше времени в воздухе и более продуктивно работать, сокращая затраты на замену батарей и нанося меньший ущерб экологии.

В свою очередь ученые из Инчхонского национального университета и Гарвардского университета в феврале этого года заявили, что разработали новый материал, повышающий надежность и износостойкость водородных топливных элементов, используемых в БПЛА и автомобилях. Два новых элемента конструкции увеличили срок службы водородных топливных элементов в 1,7 раза.