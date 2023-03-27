Дрон на водороде и аккумуляторах: для каких целей его можно использовать (видео)

Этот vTOL может пролететь более 100 километров без дополнительной заправки и абсолютно экологичен.

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MAVLab лаборатория Делфтского технологического университета совместно с Королевским Нидерландским ВМФ и Нидерландской береговой охраной разработали беспилотник на водороде по системе vTOL, сообщается на сайте университета. Этот "зеленый" дрон с вертикальным взлетом и посадкой может летать в течение 3,5 часа и имеет ряд уникальных характеристик, которые делают его подходящим для морских миссий и других задач.

Дрон работает на водороде и аккумуляторах, которые обеспечивают моментальную передачу импульса на винты для хорошей маневренности и дополнительную мощность при вертикальном взлете и посадке. Водород хранится в 6,8-литровом цилиндре из углеродного композита под давлением 300 бар. Единственными выбросами дрона являются кислород и водяной пар, что делает его максимально экологически чистым.

Водород хранится в 6,8-литровом цилиндре из углеродного композита под давлением 300 бар Фото: TU Delft

Этот vTOL имеет фиксированное крыло и 12 моторов, которые позволяют ему летать горизонтально на высокой скорости и вертикально приземляться на любой поверхности. Беспилотник весит 13 килограммов и имеет размах крыльев три метра. Он может перевозить полезную нагрузку до 10 килограммов на расстояние более 100 километров.

Как заявляют разработчики аппарата, их дрон является результатом многолетних исследований и разработок в области водородной энергетики и vTOL-технологий, а сам беспилотник может использоваться для различных целей, таких как доставка грузов, картография и спасательные операции.

В будущем разработчики планируют увеличить дальность полета дрона до 500 километров и повысить его надежность и безопасность. Они также хотят сделать vTOL более компактным и легким.

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