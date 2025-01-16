Изменит авиацию: создан первый турбинный двигатель, работающий на жидком водороде

Новый водородный газотурбинный двигатель можно напрямую интегрировать в легкие самолеты, утверждает вице-президент по водородным программам Safran Пьер-Ален Ламбер.

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Компании Turbotech, Safran и Air Liquide успешно завершили наземные демонстрационные испытания первого водородного газотурбинного авиационного двигателя, работающего на основе сверхэффективного регенеративного цикла и питающегося от бака с жидким водородом, в рамках проекта BeautHyFuel. Об этом говорится на официальном сайте Safran.

В рамках испытания двигатель был соединен с криогенной (–250°C) системой хранения жидкости, разработанной Air Liquide, чтобы продемонстрировать сквозную интеграцию двигательной системы, воспроизводящей все функции на самолете.

"Это важный шаг вперед в переходе к полностью декарбонизированным авиационным двигателям, которые будут готовы к полету, как только мир начнет массово производить зеленый водород", — заявил генеральный директор Turbotech Дэмьен Фове.

По словам Фове, целью этой работы было достижение плотности энергии, аналогичной обычной топливной системе Avgas или Jet A-1, с учетом ограничений, связанных с модернизацией, работоспособностью и сертификацией криогенной водородной силовой установки.

"Мы продемонстрировали, что возможно полное высокотехнологичное решение для силовой установки с нулевым выбросом углерода в полете и что его можно напрямую интегрировать в легкие самолеты", — подчеркнул вице-президент по водородным программам Safran Пьер-Ален Ламбер.

В пресс-релизе, опубликованном на портале FlightGlobal, сказано, что наземные демонстрации в рамках проекта BeautHyFuel завершились в сентябре — однако первоначальные результаты были обнародованы только 13 января — в общей сложности было проведено 23 часа. Поддержку исследованиям оказало французское правительство через агентство гражданской авиации DGAC.

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Используя рекуперативную турбину TP-R90 мощностью 105 кВт, поставленную стартапом Turbotech, сквозная система включала разработанный Air Liquide криогенный резервуар для хранения и систему подачи и управления топливом от Safran. Другими партнерами являются авиастроители Elixir Aircraft и Daher.

"В целом, никаких проблем не возникло, характеристики двигателя оказались на уровне керосиновой версии, а система даже продемонстрировала немного улучшенную работоспособность в H2", — подчеркнули в Safran.

Напомним, ученые из Инчхонского национального университета (INU, Южной Корея) и Гарвардского университета (США) разработали новый материал, повышающий надежность и износостойкость водородных топливных элементов, используемых в БПЛА и автомобилях.

Также сообщалось, что группа исследователей из Южной Кореи усовершенствовала важный компонент биоэлектрохимической ячейки, обеспечив более эффективное производство водорода из микроорганизмов, обнаруженных в отходах.