Ні птах, ні людина: в Туреччині археологи розкопали дивний артефакт (фото)
Археологи знайшли 3500-річну печатку з зображенням істоти з тілом людини й головою орла. Ця знахідка викликає питання про те, хто її використовував та навіщо її створили.
Доцентка Гонка Дарденіз Арікан зі Стамбульського університету, яка керує розкопками в Карахоюку у Коньї, пояснила, що артефакт має сильне символічне значення, пише Arkeonews.
В інтерв'ю інформаційному агентству Demirören вчена зазначила: "Цього сезону ми виявили печатку із зображенням одноголового орла з людським тілом. Це одна з найважливіших знахідок цього року, яка дає нам глибше уявлення про духовне та культурне життя того періоду".
Окрім печатки, команда виявила сліди поховань немовлят у житлових приміщеннях, обрядів кремації дорослих та ознаки ритуальних місць, що свідчить про тісний зв'язок духовних вірувань із повсякденними звичаями.
"Люди ховали своїх немовлят у кімнатах, якими користувалися щодня. Ми вважаємо, що це було тісно пов'язано з їхніми релігійними віруваннями", — пояснила Арікан. Цю думку підтверджують також вівтарі, символічні предмети та похоронні дари.
Інший несподіваний результат був пов'язаний із залишками їжі: у посудинах були знайдені прісноводні види з місцевих озер і річок, а також морські види, такі як кальмари, які, ймовірно, були привезені з узбережжя Середземного моря.
Поряд із морепродуктами були виявлені останки оленя, гієн, кроликів, лані та ведмедів. Це вказує на широкі торгівельні зв'язки та різноманітніше харчування, ніж можна було б очікувати в Коньї, яка не мала виходу до моря.
Сама печатка з головою орла ілюструє, як люди того періоду виражали свою ідентичність і віру. Арікан зазначила, що печатки виконували функцію особистих знаків, символізуючи як право власності, так і віру.Важливо
Карахоюк зараз вважається ключовим поселенням бронзової доби, в якому релігія, економіка та культура були тісно пов'язані.
Також ми розповідали про те, як турецькі правоохоронці врятували стародавні мозаїки від незаконного продажу.