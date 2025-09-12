Дійсно рідкісне відкриття: археологи знайшли стеллу з повним текстом Канопуського декрету (фото)

Археологи оголосили про відкриття повної версії Канопуського декрету, написаної ієрогліфами, в Телль-ель-Фараїні в єгипетській провінції Шаркія. Це перша знахідка такого роду за останні 150 років.

За даними Вищої ради старожитностей Єгипту, стелу з пісковику виявили під час розкопок у Телль-ель-Фараїні. Експерти зазначили, що артефакт представляє нову версію Канопуського декрету, виданого за часів фараона Птолемея III у 238 році до н. е., пише Arkeonews.

На відміну від раніше відомих тримовних копій, що поєднували ієрогліфи, демотичний шрифт і грецьку мову, ця стела є унікальною, оскільки повністю викарбувана ієрогліфами.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Міністр туризму та старожитностей Шеріф Фатхі високо оцінив знахідку, а генеральний секретар Ради доктор Мохамед Ісмаїл Халед назвав її "надзвичайним доповненням", яке сприяє кращому розумінню царських текстів Птолемеїв.

Стела, витесана з пісковику, має висоту 127,5 см, ширину 83 см і товщину близько 48 см. Її дизайн включає крилатий сонячний диск, оточений кобрами, що носять корони Верхнього та Нижнього Єгипту. Напис містить 30 рядків ієрогліфів, висічених у заглибленому рельєфі.

Фахівці пояснили, що цей суцільний одномовний текст надає рідкісну можливість вивчити граматику та лексику пізньоєгипетської мови без втручання паралельних перекладів.

Сам Канопуський декрет був виданий синодом священиків у місті Канопус на честь Птолемея III, королеви Береніки та їхньої дочки. У ньому відзначалися пожертви королівської родини храмам, введення ними нового священицького звання, зниження податків у роки поганого розливу Нілу та запровадження системи високосних років за століття до того, як Рим прийняв її в юліанському календарі.

Декрет також встановив свято, пов'язане з появою Сіріуса, і надав божественного статусу донці фараона Береніці. Попередні версії наказували, щоб декрет був викарбуваний різними шрифтами і поширений по всьому Єгипту, але цей приклад, викарбуваний лише ієрогліфами, демонструє місцеві відмінності у виконанні.

Історики вважають Канопуський декрет надзвичайно важливим, оскільки він сприяв сучасному розшифруванню ієрогліфів. Фрагментарна копія, знайдена в Танісі в 1866 році, містила більше знаків, ніж Розеттський камінь, що допомогло вченим, таким як Карл Ріхард Лепсіус, просунути вперед дослідження єгипетської писемності. Нова стела з Телль-ель-Фараїн ще більше збагачує цю спадщину, надаючи чіткий і повний текст.

Телль-ель-Фараїн, відомий в давнину як Імет, був великим міським центром у часи Середнього царства. Археологічні роботи виявили птолемеївські храми та резиденції, включаючи святилище богині кобри Ваджет, захисниці Нижнього Єгипту.

Це відкриття сприяє вивченню єгипетської релігії, королівських декретів та мови, а також проливає світло на взаємодію між грецькими та єгипетськими традиціями в період Птолемеїв.

