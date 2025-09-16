Шабля з іншого світу: в Угорщині знайшли нетипове аварське поховання (фото)

В Угорщині, поблизу міста Секешфехервар, археологи знайшли шаблю аварського періоду. Артефакт виявили під час розкопок, спрямованих на вивчення середньовічних кладовищ.

Дослідники використовували супутникові знімки для визначення місць, які інакше залишилися б прихованими під сільськогосподарськими угіддями. Ця знахідка дає нове уявлення про похоронні звичаї ранньосередньовічної Центральній Європі, пише Arkeonews.

Розкопки проводилися в рамках проєкту "Кладовища з космосу", який є спільним заходом Угорського національного музею та Музею короля Стефана.

Археолог Фрігеш Сючі та його команда досліджували прикордонну територію між Секешфехерваром та Абою, де супутникові знімки виявили сліди, що вказували на великі поховання.

Вчені виявили дві могили середньоаварського періоду, що датуються VII–VIII століттями. 25 серпня, коли робота наближалася до завершення, команда виявила обриси шаблі — зброї, яка рідко асоціюється з аварськими похованнями в цьому регіоні. Останній подібний випадок у цьому районі був задокументований у 1979 році археологом Дьюлою Фюлепом.

У більшості могил цього періоду археологи зазвичай знаходять списи, луки та іншу зброю, але шабля вказує на особу вищого рангу. Окрім зброї, у могилі також були позолочені бронзові прикраси для волосся та бронзова пряжка для пояса, що підтверджує припущення про високий статус покійного у своїй громаді.

Вилучення шаблі вимагало особливої обережності, оскільки лезо було крихким після століть перебування під землею. Для забезпечення безпечного транспортування тесляр Ласло Текер створив спеціальну дерев'яну раму, щоб ґрунт навколо меча залишився недоторканим.

Пізніше фахівці стабілізують і законсервують артефакт у лабораторії, захистивши його від хімічного пошкодження, спричиненого сучасним сільським господарством. Цей процес консервації є надзвичайно важливим для запобігання повній втраті зброї.

Сючі зазначив, що за допомогою супутникової фотографії було виявлено ще близько 80 додаткових місць у повіті Феєр, які залишаються недослідженими. Навіть часткові розкопки можуть підтвердити їхній зв'язок з аварами.

Історик Дьордь Сабадош наголосив, що концентрація кладовищ у цьому регіоні доводить його важливість понад 1400 років тому, що робить його центром для розуміння ранньосередньовічної Угорщини.

Авари, кочовий народ центральноазіатського походження, оселилися в Карпатському басейні наприкінці VI століття і створили каганат, який проіснував до IX століття.

Нещодавно виявлена шабля не тільки доповнює археологічні знахідки Угорщини, але й показує, як супутникові технології змінюють спосіб вивчення давньої історії.

Ця знахідка виділяється як рідкісний приклад могили елітного воїна, що дає уявлення про військові традиції та соціальний устрій аварського народу понад тисячоліття тому.

