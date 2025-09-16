20-летняя тайна раскрыта: ученые идентифицировали артефакт, найденный в Крыму (фото)

Польско-украинская группа исследователей пролила свет на историю, которая началась более 20 лет назад в Крыму. В 2003 году во время раскопок в древнем городе Херсонес Таврический, сегодняшнем Севастополе, археологи обнаружили мраморную голову женской статуи.

Related video

Эта находка дала начало десятилетиям исследований, и теперь эксперты подтвердили, что артефакт изображает Лаодику, выдающуюся фигуру, которая запомнилась своей политической ролью в обеспечении свободы своего города под властью Рима, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование базировалось на работе специалистов, в частности Владимира Столбы и Юлии Шевченко, которые помогли установить идентичность артефакта. Согласно их исследованию, "город почтил Лаодику публичным памятником за ее заслуги".

В 2003 году во время раскопок в древнем городе Херсонес Таврический археологи обнаружили мраморную голову женской статуи Фото: A.B. Biernacki, Klenina et al., npj Heritage Sci., 13, 400 (2025)

Надписи, связанные с ее именем, свидетельствуют, что она была дочерью Героксеноса и женой Тита Флавия Партеноклеса, состоятельного гражданина, которому было предоставлено римское гражданство во времена правления императора Веспасиана.

Эти доказательства связывают мраморную голову со статуей, воздвигнутой в честь Лаодики во II веке н. э., в период, когда Херсонес успешно получил статус свободного города во времена императора Антонина Пия.

Находка выделялась своим археологическим контекстом. Мраморную голову обнаружили в засыпке римского дома вблизи городского театра и агоры, рядом с монетами, керамикой и керамическим алтарем с изображениями Артемиды и Аполлона.

В отличие от многих древних статуй, найденных без контекста, эта позволила исследователям датировать и анализировать ее с необыкновенной точностью. Научные исследования подтвердили ее значение: изотопный анализ позволил установить, что камень происходит из лихнитских карьеров Пароса.

Стилистически голова сочетала римский реализм — морщины и признаки старения — с греческими художественными идеалами, смягченными фронтальными линиями и модной в то время прической "дыня".

Важно

Осветить путь к другой жизни: в Нидерландах нашли необычную масляную лампу (фото)

Хотя римские матроны обычно ассоциировались с домашним хозяйством, роль Лаодики показала, что элитные женщины могли участвовать в дипломатии и общественных делах, особенно в стратегически важных регионах, таких как Черное море.

Использование изысканного парийского мрамора, который обычно использовался для престижных заказов, еще больше усилило ее высокий статус.

Ранее Фокус писал о гигантском кладе, который обнаружили в Польше. Мужчина раскопал 5000 монет.

А также мы рассказывали о древнем артефакте, который нашли в Австрии во время реставрации дворца. Реставраторы подтвердили, что изогнутый и фрагментированный предмет представляет собой модель носа римского военного корабля с детализированными поручнями и тараном.