Осветить путь к другой жизни: в Нидерландах нашли необычную масляную лампу (фото)

В Нидерландах археологи обнаружили римскую масляную лампу, которой почти 1800 лет. Артефакт нашли на древнем кладбище во время раскопок в городе Куйк, Северный Брабант.

Related video

По словам муниципального археолога Йохана ван Кампена, лампа является "настоящей жемчужиной" благодаря своему неповрежденному состоянию и изысканной декоративной маске. Предмет нашли территории крупнейшего римского кладбища, которое когда-либо было найдено в Брабанте, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

С начала работ в июне археологи исследовали более семидесяти могил, в которых нашли монеты, керамику, украшения и другие погребальные дары. Среди них масляная лампа выделяется как своим художественным исполнением, так и символическим значением.

Фото: Gemeente Land van Cuijk

Лампу, датированную II веком н. э., вероятно, положили в могилу, чтобы провести усопшего в загробную жизнь. Ван Кампен объяснил, что она предназначалась для того, чтобы "буквально и в переносном смысле принести свет в темноту".

В отличие от более простых версий, которые обычно встречаются в этом регионе, эта лампа имеет необычные мотивы, которые редко встречаются в Нидерландах, что подтверждает ее исключительный статус.

Кладбище является частью древнего римского поселения, известного как Цеуклум, расположенного на реке Маас между Маастрихтом и Неймегеном. Его расположение сделало его ключевым центром торговли и передвижения по всей Римской империи.

Северный Брабант был частью пограничной зоны империи, где пересекались военная деятельность, торговля и повседневная жизнь. Находки из вилл, ферм и гарнизонов свидетельствуют о том, что эта территория была хорошо связана, а некрополь дает редкую возможность заглянуть в римские погребальные традиции.

Археологи сейчас изучают 1,6 гектара некрополя, хотя есть данные, что захоронения могут занимать площадь от 5,5 до 6 гектаров. Многие предметы хорошо сохранились благодаря погребальным обычаям, по которым погребальные дары тщательно раскладывали и засыпали песком.

"Каждый раз, когда мы втыкаем лопату в землю, она обнаруживает новую историю", — отметил Ван Кампен, добавив, что некоторые предметы, вероятно, были импортированы, что свидетельствует о связях поселения с более широкими римскими сетями.

Сейчас археологи исследовали лишь небольшую часть кладбища и надеются в дальнейшем найти богатые захоронения, которые предоставят дополнительные доказательства существования социальных иерархий и культурных практик в римском Брабанте.

Важно

В Польше нашли гигантский клад: поисковик раскопал 5000 монет (фото)

Для местных жителей эти раскопки являются чем-то большим, чем исторические исследования — они подкрепляют идентичность региона как места, где римская история остается частью ландшафта.

Ранее Фокус писал о древних петроглифах, которые обнаружили на высоте 1307 метров.

Также мы рассказывали о гробнице римской эпохи, обнаруженной в Албании. Ученые отмечают, что это было не просто захоронение, а нечто большее.