На высоте 1307 метров: таиландские рейнджеры нашли древние петроглифы

Исследователи обнаружили следы древней человеческой деятельности высоко в горах. Во время патрулирования в провинции Лоэй рейнджеры наткнулись на необычные знаки вблизи вершины Пху-Кхат, которая поднимается на 1307 метров над уровнем моря.

Два места, обнаруженные всего в 300 метрах друг от друга, получили общее название Па Панг Пуэй. Они состоят из линейных вырезов на красно-коричневых поверхностях скал, прерванных светло-серыми пятнами, сформированными эрозией и лишайниками, пишет Heritage Daily.

В отличие от естественных трещин, линии образуют геометрические или абстрактные узоры, что заставило специалистов классифицировать их как образцы древнего наскального искусства.

Ученые сравнивают находку с петроглифами в пещере Та Куенг, также находящейся в заповеднике, где в августе 2025 года были обнаружены резьбы, датированные примерно 2000 годами. Господин Монгкол Камсук, курирующий заповедники Пху Кхат и Банг Янг, официально объявил об открытии и подчеркнул его важность.

Петроглифы — это изображения, высеченные на камне, которые часто создавали древние сообщества для фиксации событий, верований или символических узоров. Расположение Па Панг Пуэй, вблизи вершины горы, свидетельствует о том, что эти резьбы могли иметь духовное или ритуальное значение.

Камсук отметил не только культурное значение этих мест, но и природное окружение этой местности. С высот Пху-Кхат посетители могут увидеть раскидистые лесные ландшафты и впечатляющие рассветы над хребтом.

Он добавил, что сотрудничество с Департаментом изобразительных искусств в Сукхотае уже началось, чтобы обеспечить надлежащее документирование и дальнейшие исследования. Эксперты считают, что это может быть только началом, поскольку в заповеднике могут оставаться скрытые другие, еще не идентифицированные места.

