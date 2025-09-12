На висоті 1307 метрів: таїландські рейнджери знайшли стародавні петрогліфи

Дослідники виявили сліди стародавньої людської діяльності високо в горах. Під час патрулювання в провінції Лоей рейнджери натрапили на незвичайні знаки поблизу вершини Пху-Кхат, яка підіймається на 1307 метрів над рівнем моря.

Два місця, виявлені лише за 300 метрів одне від одного, отримали загальну назву Па Панг Пуей. Вони складаються з лінійних вирізів на червоно-коричневих поверхнях скель, перерваних світло-сірими плямами, сформованими ерозією та лишайниками, пише Heritage Daily.

На відміну від природних тріщин, лінії утворюють геометричні або абстрактні візерунки, що змусило фахівців класифікувати їх як зразки стародавнього наскельного мистецтва.

Вчені порівнюють знахідку з петрогліфами в печері Та Куенг, що також знаходиться в заповіднику, де в серпні 2025 року було виявлено різьблення, датовані приблизно 2000 роками. Пан Монгкол Камсук, який курує заповідники Пху Кхат і Банг Янг, офіційно оголосив про відкриття і наголосив на його важливості.

Петрогліфи — це зображення, висічені на камені, які часто створювали стародавні спільноти для фіксації подій, вірувань або символічних візерунків. Розташування Па Панг Пуей, поблизу вершини гори, свідчить про те, що ці різьблення могли мати духовне або ритуальне значення.

Камсук відзначив не тільки культурне значення цих місць, але й природне оточення цієї місцевості. З висот Пху-Кхат відвідувачі можуть побачити розлогі лісові ландшафти та вражаючі світанки над хребтом.

Він додав, що співпраця з Департаментом образотворчих мистецтв у Сукхотаї вже розпочалася, щоб забезпечити належне документування та подальші дослідження. Експерти вважають, що це може бути лише початком, оскільки в заповіднику можуть залишатися приховані інші, ще не ідентифіковані місця.

