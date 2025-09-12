В Польше нашли гигантский клад: поисковик раскопал 5000 монет (фото)

В Польше нашли большой клад монет, который привлек внимание как археологов, так и историков. Его нашел поисковик с помощью металлоискателя вблизи села Зевершчув в Люблинском воеводстве.

Related video

Клад обнаружил Гжегож Панек, член историко-исследовательской ассоциации "GROSSUS" из города Грубешув. Исследуя сигнал детектора, он обнаружил медные монеты, лежавшие прямо под землей, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Дальнейшее исследование показало, что эти монеты были лишь небольшой частью гораздо большей коллекции, которая в итоге насчитывала около 5000 монет.

После сообщения о находке в управление охраны памятников в Замостье археологи обследовали место, но следов других артефактов не нашли.

Фото: Lublin Voivodeship Conservator of Monuments

"Находка является значимой не из-за отдельных монет, а из-за их количества и контекста", — отметил Панек.

Предварительные исследования установили, что большинство монет датируются 1650-1657 годами, периодом правления короля Яна II Казимира. Многие из них — это "боратинки", небольшие медные монеты, введенные под наблюдением Тито Ливио Бураттини, который руководил их производством для монетных дворов Речи Посполитой и Литвы.

Хотя ценность этих монет является скромной, их большое количество дает важное представление о повседневной торговле и финансовых практиках XVII и начала XVIII веков. Интересно, что в тайнике также было 29 серебряных монет, включая шестигрошовые монеты Яна Казимира и выпуски таких правителей, как Ян III Собеский, Фридрих Вильгельм Бранденбургский, Кристиан Валашский, Леопольд I и Иоахим VIII.

Важно

Строили канализацию, а нашли гробницу: в Италии обнаружили древнее захоронение (фото)

Эксперты считают, что монеты были закопаны в начале XVIII века, вероятно, хранились в полотняном мешке, поскольку вместе с монетами были найдены небольшие фрагменты ткани. Коллекцию передали в музей в Грубешуве, где она пройдет консервацию, прежде чем будет представлена.

Ранее Фокус писал о древнем поселении, которое нашли в Швеции. Археологи обнаружили древние постройки, которым 5000 лет.

Также мы рассказывали об алжирской Атлантиде — затонувшем городе в Средиземном море, который был важным торговым портом с IV века до н. э. до III века н. э.