Строили канализацию, а нашли гробницу: в Италии обнаружили древнее захоронение (фото)

Недавно в Италии во время строительных работ обнаружили камерную гробницу, датируемую IV веком до н. э. Сооружение нашли во время прокладки канализационной трубы в Мандурии в провинции Таранто.

По данным Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ABAP) гробница является частью небольшого погребального комплекса на Via Scarciglia. Раскопки обнаружили два помещения: прихожую со следами окрашенной в красный цвет штукатурки и погребальную камеру, закрытую украшенной каменной дверью, пишет Arkeonews.

Внутри археологи нашли керамические сосуды, масляные лампы, унгвентарии и вырезанные выемки в полу, которые, как полагают, поддерживали деревянное погребальное ложе. Архитектурные детали свидетельствуют о том, что гробница, вероятно, принадлежала человеку высокого социального статуса.

Фото: Ministry of Culture – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio for the Provinces of Brindisi, Lecce, and Taranto

Археологические исследования также обнаружили следы древних нарушений. Отверстия, прорезанные в стенах камеры, свидетельствуют о попытках добраться до соседних захоронений, а один проход вел ко второй гробнице, которая была запечатана снаружи, но оказалась пустой, что свидетельствует о ее разграблении в древности.

Римский республиканский денарий, найденный в засыпке этой второй камеры, свидетельствует о том, что это место продолжали посещать в римскую эпоху, что дает представление об изменении погребальных традиций.

Мессапийцы, итальянский народ с полуострова Саленто, подверглись сильному влиянию Греции в IV веке до н. э., переняв греческие архитектурные и погребальные обычаи, но сохранив свои собственные традиции. Эта находка еще раз иллюстрирует культурное смешение, которое было характерно для мессапийской элиты эллинистического периода.

Находка основывается на предыдущих работах 2024 года, когда в этой же местности было обнаружено 11 высеченных в скале гробниц, что подтверждает, что эта часть Мандурии служила структурированным некрополем. Раскопки проводились Impact Soc. Coop. под наблюдением ABAP и в сотрудничестве с Acquedotto Pugliese, компанией, управляющей проектом канализации.

Для обеспечения сохранности используется фотограмметрическое обследование для создания детальной 3D-модели гробницы, что предоставит будущим поколениям доступ к ее архитектуре и отделке с помощью цифровых средств.

