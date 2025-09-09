Бык, стоящий на коленях: 5000-летняя статуэтка из Ирана заинтересовала ученых

Серебряная статуэтка возрастом 5000 лет привлекла внимание своим необычным дизайном и возможным церемониальным назначением. Предмет связан с протоэламской культурой, которая считается древнейшей цивилизацией в Иране.

Изготовленная в южной Месопотамии в медный век, эта фигурка изображает антропоморфного быка, стоящего на коленях, держа в руках сосуд с носиком. Предмет, вероятно, использовали в религиозных ритуалах, пишет Live Science.

Сегодня статуэтка хранится в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке. Ее высота составляет 16,3 сантиметра, а в 1970 году реставратор Кейт Леффертс определила, что она на 98,5% состоит из чистого серебра.

Исследователи сообщили, что внутри полого тела они нашли пять известняковых камней, которые, вероятно, издавали звенящий звук, когда объект двигался. Следы животной шерсти, прилипшие к его поверхности, также указывают на возможное использование в ритуальных целях.

Историк искусства Дональд Хансен из Нью-Йоркского университета описал это произведение как поразительное сочетание человеческих и животных черт. Голова быка с изогнутыми рогами поднимается с человеческих плеч, одетых в украшенную мантию. Его колени поддерживают вытянутые руки, заканчивающиеся копытами, которые держат сосуд.

Хансен заметил, что статуэтка не имеет плоского основания, а это значит, что она не могла стоять вертикально на твердой поверхности. Работа соответствует протоэламским традициям, где художники часто создавали цилиндрические печати с изображением животных в человеческом обличье, что отражало мифические представления того времени.

Точная причина создания фигурки остается неизвестной. Включение камней и фрагментов ткани указывает на церемониальное использование, возможно, как "фигурка фундамента" — предметы, размещенные в фундаменте храма для освящения места.

Если так, то артефакт должен был оставаться скрытым, служа символической жертвой. Эта интерпретация подчеркивает роль фигурки не только как искусства, но и как духовного объекта в одной из древнейших цивилизаций мира.

