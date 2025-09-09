Бик, що стоїть на колінах: 5000-річна статуетка з Ірану зацікавила вчених

Срібна статуетка віком 5000 років привернула увагу своїм незвичайним дизайном і можливим церемоніальним призначенням. Предмет пов'язаний з протоеламською культурою, яка вважається найдавнішою цивілізацією в Ірані.

Related video

Виготовлена в південній Месопотамії в мідну добу, ця фігурка зображує антропоморфного бика, що стоїть на колінах, тримаючи в руках посудину з носиком. Предмет, ймовірно, використовували в релігійних ритуалах, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сьогодні статуетка зберігається в Музеї мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку. Її висота становить 16,3 сантиметра, а в 1970 році реставраторка Кейт Леффертс визначила, що вона на 98,5% складається з чистого срібла.

Дослідники повідомили, що всередині порожнистого тіла вони знайшли п'ять вапнякових камінців, які, ймовірно, видавали дзвенячий звук, коли об'єкт рухався. Сліди тваринної вовни, що прилипли до його поверхні, також вказують на можливе використання в ритуальних цілях.

Історик мистецтва Дональд Хансен з Нью-Йоркського університету описав цей твір як вражаюче поєднання людських і тваринних рис. Голова бика з вигнутими рогами піднімається з людських плечей, одягнених в прикрашену мантію. Його коліна підтримують витягнуті руки, що закінчуються копитами, які тримають посудину.

Хансен зауважив, що статуетка не має плоскої основи, а це означає, що вона не могла стояти вертикально на твердій поверхні. Робота відповідає протоеламським традиціям, де художники часто створювали циліндричні печатки із зображенням тварин у людській подобі, що відображало міфічні уявлення того часу.

Точна причина створення фігурки залишається невідомою. Включення камінців і фрагментів тканини вказує на церемоніальне використання, можливо, як "фігурка фундаменту" — предмети, розміщені в фундаменті храму для освячення місця.

Важливо

Нетипова будівля: у Туреччині вчені знайшли 9500-річну споруду (фото)

Якщо так, то артефакт мав залишатися прихованим, слугуючи символічною жертвою. Ця інтерпретація підкреслює роль фігурки не тільки як мистецтва, але й як духовного об'єкта в одній з найдавніших цивілізацій світу.

Раніше Фокус писав про римський міст, який нещодавно знайшли у Швейцарії. Окрім самої споруди, вчені виявили різноманітні артефакти.

Також ми розповідали про гробницю римської епохи, виявлену в Албанії. Вчені зазначають, що це було не просто поховання, а щось більше.