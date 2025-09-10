Будували каналізацію, а знайшли гробницю: в Італії виявили стародавнє поховання (фото)

Нещодавно в Італії під час будівельних робіт виявили камерну гробницю, що датується IV століттям до н. е. Споруду знайшли під час прокладання каналізаційної труби у Мандурії в провінції Таранто.

За даними Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ABAP) гробниця є частиною невеликого похоронного комплексу на Via Scarciglia. Розкопки виявили два приміщення: передпокій зі слідами пофарбованої в червоний колір штукатурки і похоронну камеру, закриту прикрашеними кам'яними дверима, пише Arkeonews.

Всередині археологи знайшли керамічні посудини, масляні лампи, унгвентарії та вирізані виїмки в підлозі, які, як вважають, підтримували дерев'яне похоронне ложе. Архітектурні деталі свідчать про те, що гробниця, ймовірно, належала людині високого соціального статусу.

Фото: Ministry of Culture – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio for the Provinces of Brindisi, Lecce, and Taranto

Археологічні дослідження також виявили сліди стародавніх порушень. Отвори, прорізані в стінах камери, свідчать про спроби дістатися до сусідніх поховань, а один прохід вів до другої гробниці, яка була запечатана зовні, але виявилася порожньою, що свідчить про її розграбування в давнину.

Римський республіканський денарій, знайдений у засипці цієї другої камери, свідчить про те, що це місце продовжували відвідувати в римську епоху, що дає уявлення про зміну похоронних традицій.

Мессапійці, італійський народ з півострова Саленто, зазнали сильного впливу Греції в IV столітті до н. е., перейнявши грецькі архітектурні та похоронні звичаї, але зберігши свої власні традиції. Ця знахідка ще раз ілюструє культурне змішання, яке було характерним для мессапійської еліти елліністичного періоду.

Знахідка ґрунтується на попередніх роботах 2024 року, коли в цій же місцевості було виявлено 11 висічених у скелі гробниць, що підтверджує, що ця частина Мандурії слугувала структурованим некрополем. Розкопки проводилися Impact Soc. Coop. під наглядом ABAP та у співпраці з Acquedotto Pugliese, компанією, що управляє проєктом каналізації.

Для забезпечення збереження використовується фотограмметричне обстеження для створення детальної 3D-моделі гробниці, що надасть майбутнім поколінням доступ до її архітектури та оздоблення за допомогою цифрових засобів.

