Освітити шлях до іншого життя: у Нідерландах знайшли незвичайну масляну лампу (фото)

У Нідерландах археологи виявили римську масляну лампу, якій майже 1800 років. Артефакт знайшли на стародавньому кладовищі під час розкопок у місті Куйк, Північний Брабант.

Related video

За словами муніципального археолога Йохана ван Кампена, лампа є "справжньою перлиною" завдяки своєму непошкодженому стану та вишуканій декоративній масці. Предмет знайшли території найбільшого римського кладовища, яке коли-небудь було знайдено в Брабанті, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

З початку робіт у червні археологи дослідили понад сімдесят могил, в яких знайшли монети, кераміку, прикраси та інші похоронні дари. Серед них масляна лампа виділяється як своїм художнім виконанням, так і символічним значенням.

Фото: Gemeente Land van Cuijk

Лампу, датовану II століттям н. е., ймовірно, поклали в могилу, щоб провести покійного в загробне життя. Ван Кампен пояснив, що вона призначалася для того, щоб "буквально і в переносному сенсі принести світло в темряву".

На відміну від простіших версій, які зазвичай зустрічаються в цьому регіоні, ця лампа має незвичайні мотиви, які рідко зустрічаються в Нідерландах, що підтверджує її винятковий статус.

Кладовище є частиною стародавнього римського поселення, відомого як Цеуклум, розташованого на річці Маас між Маастрихтом і Неймегеном. Його розташування зробило його ключовим центром торгівлі та пересування по всій Римській імперії.

Північний Брабант був частиною прикордонної зони імперії, де перетиналися військова діяльність, торгівля та повсякденне життя. Знахідки з вілл, ферм та гарнізонів свідчать про те, що ця територія була добре пов'язана, а некрополь дає рідкісну змогу зазирнути в римські похоронні традиції.

Археологи зараз вивчають 1,6 гектара некрополя, хоча є дані, що поховання можуть займати площу від 5,5 до 6 гектарів. Багато предметів добре збереглися завдяки похоронним звичаям, за якими похоронні дари ретельно розкладали і засипали піском.

"Кожен раз, коли ми встромляємо лопату в землю, вона виявляє нову історію", — зазначив Ван Кампен, додавши, що деякі предмети, ймовірно, були імпортовані, що свідчить про зв'язки поселення з ширшими римськими мережами.

Наразі археологи дослідили лише невелику частину кладовища та сподіваються надалі знайти багатші поховання, що нададуть додаткові докази існування соціальних ієрархій та культурних практик у римському Брабанті.

Важливо

У Польщі знайшли гігантський скарб: пошуковець розкопав 5000 монет (фото)

Для місцевих жителів ці розкопки є чимось більшим, ніж історичні дослідження — вони підкріплюють ідентичність регіону як місця, де римська історія залишається частиною ландшафту.

Раніше Фокус писав про стародавні петрогліфи, які виявили на висоті 1307 метрів.

Також ми розповідали про гробницю римської епохи, виявлену в Албанії. Вчені зазначають, що це було не просто поховання, а щось більше.