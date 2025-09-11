Во время реставрации дворца в Австрии обнаружили древний артефакт: ему две тысячи лет (фото)

Во время надзора за строительными работами археологи обнаружили редкий артефакт. Во время реконструкции дворца Новая резиденция исследователи нашли бронзовую модель носа корабля, которой около 2000 лет.

Команда, проводившая раскопки, обнаружила артефакт под обломками во дворе Новой резиденции. По словам исследователя Вольфганга Нойбауэра, бронзовый нос весит полтора килограмма и датируется II или III веком н. э., когда Зальцбург был известен как Ювавум, пишет Arkeonews.

Нойбауэр отметил, что "крупные бронзовые предметы из античности являются редкими, поскольку большинство из них были переплавлены", что делает эту находку особенно важной.

Реставраторы подтвердили, что изогнутый и фрагментированный предмет представляет собой модель носа римского военного корабля с детализированными поручнями и тараном.

Фото: Eram Khan – Salzburg Museum

Процесс реставрации выявил как хрупкость, так и мастерство изготовления предмета. Консерваторы удалили грязь и коррозию с помощью прецизионных инструментов, а затем стабилизировали бронзу с помощью смол и нанесли защитный слой воска.

В римской культуре миниатюрные носовые части военных кораблей символизировали военную силу и победу.

Подобные экспонаты были известны в самом Риме, где носовые части кораблей украшали трибуну оратора на Форуме. Артефакт из Зальцбурга, вероятно, служил той же цели, демонстрируя статус и власть владельца виллы.

Артефакт демонстрирует, как римская символика распространялась далеко за пределы Италии в провинциальные города, такие как Ювавум. Уже существуют планы выставить оригинальный артефакт вместе с реконструированной версией в новом Археологическом музее Ювавума, который должен открыться в 2028 году.

