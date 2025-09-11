Під час реставрації палацу в Австрії виявили древній артефакт: йому дві тисячі років (фото)

Під час нагляду за будівельними роботами археологи виявили рідкісний артефакт. Під час реконструкції палацу Нова резиденція дослідники знайшли бронзову модель носа корабля, якій близько 2000 років.

Команда, яка проводила розкопки, виявила артефакт під уламками у дворі Нової резиденції. За словами дослідника Вольфганга Нойбауера, бронзовий ніс важить півтора кілограма і датується II або III століттям н. е., коли Зальцбург був відомий як Ювавум, пише Arkeonews.

Нойбауер зазначив, що "великі бронзові предмети з античності є рідкісними, оскільки більшість з них були переплавлені", що робить цю знахідку особливо важливою.

Реставратори підтвердили, що вигнутий і фрагментований предмет являє собою модель носа римського військового корабля з деталізованими поручнями та тараном.

Фото: Eram Khan – Salzburg Museum

Процес реставрації виявив як крихкість, так і майстерність виготовлення предмета. Консерватори видалили бруд і корозію за допомогою прецизійних інструментів, а потім стабілізували бронзу за допомогою смол і нанесли захисний шар воску.

У римській культурі мініатюрні носові частини військових кораблів символізували військову силу та перемогу.

Подібні експонати були відомі в самому Римі, де носові частини кораблів прикрашали трибуну оратора на Форумі. Артефакт із Зальцбурга, ймовірно, служив тій самій меті, демонструючи статус і владу власника вілли.

Артефакт демонструє, як римська символіка поширювалася далеко за межі Італії в провінційні міста, такі як Ювавум. Вже існують плани виставити оригінальний артефакт разом із реконструйованою версією в новому Археологічному музеї Ювавума, який має відкритися в 2028 році.

