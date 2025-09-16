В ОАЭ нашли клад, связанный с Александром Македонским: там было почти 500 монет (фото)

В Объединенных Арабских Эмиратах археологи нашли глиняный сосуд с кладом. Внутри ученые обнаружили 409 серебряных монет, которым более 2300 лет. Это вызывает новые вопросы о роли Аравии в торговле, культуре и власти в эллинистический период.

Related video

На месте раскопок в Млейси исследователи обнаружили сосуд весом более 9 килограммов. После открытия в нем был найден клад тетрадрахм III века до н. э., пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На многих древнейших образцах изображен Александр Македонский в образе Геракла, одетого в львиную шкуру, а на обороте — Зевс, сидящий на троне. Более поздние образцы содержали арамейские надписи и региональные узоры.

Фото: Sharjah Archaeology Authority

Это изменение отражало не только греческое влияние, но и растущее выражение местной идентичности. Как пояснил один из археологов, эта находка "демонстрирует, как общества в Аравии перенимали и адаптировали международные символы в соответствии со своими традициями".

Расположенный между Персидским заливом и заливом Оман, город Млейха стал центром, где купцы обменивались специями, благовониями, текстилем и металлами.

Валюта, основанная на греческих образцах, но с местными особенностями, стала средством платежа, которое принималось на торговых путях, простиравшихся от Индии до Средиземного моря. Подобные монеты, найденные в Бахрейне и Кувейте, свидетельствуют о том, что Аравийский полуостров был частью широкой региональной сети.

Находки из этого места также свидетельствуют о том, что Млейха имела богатую историю. Человеческая деятельность в этом районе достигает более 100 000 лет, а к эллинистическому периоду поселение превратилось в укрепленный город с дворцами, мастерскими и развитыми ирригационными системами.

Историки когда-то считали, что эллинистическое влияние заканчивалось вблизи Месопотамии и северной Индии. Серебряный клад доказывает, что Аравия не только была связана с этими связями, но и была полностью интегрирована в них.

Важно

Сабля из другого мира: в Венгрии нашли нетипичное аварское захоронение (фото)

Более того, сочетание греческих образов с местными элементами показывает, что регион был не пассивным приемником внешней культуры, а активным участником формирования собственной идентичности.

Ранее Фокус писал о необычной масляной лампе, которую обнаружили в Нидерландах. Археологи называют артефакт "настоящей жемчужиной" благодаря ее неповрежденному состоянию и изысканной декоративной маске.

А также мы рассказывали о раскопках вблизи Виллы Тайн. Археологи сделали новое открытие в Помпеях.