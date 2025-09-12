Часть ритуала салутатио: археологи сделали новые открытия вблизи Виллы Тайн (фото)

Во время недавних раскопок вблизи Виллы Тайн в Помпеях археологи обнаружили скамейку для ожидания. Эта находка проливает свет на то, как почти 2000 лет назад пересекались публичная и частная жизнь, вызывая вопросы о том, кто там собирался и какую роль вилла играла в жизни общины.

По словам Габриэля Цухтригеля, директора Археологического парка Помпеи, лавка была построена из коккиопесто, водонепроницаемого римского бетона, и, вероятно, служила местом ожидания для клиентов, потенциальных рабочих и путешественников, которые проезжали по дороге, соединявшей Помпеи с Боскореале, пишет Arkeonews.

Это было не место для посетителей, которые любовались искусством, а социальная особенность, связанная с ежедневным ритуалом салутатио, когда покровители встречались со своими подопечными.

Фото: Ministry of Culture – Pompeii Archaeological Park

Цухтригель отметил, что "иногда те, кто ждал снаружи, не знали, примут ли их вообще в тот день. Люди убивали время, выцарапывая надписи на стенах — фрагменты имен, дат или пустые замечания, которые сохранились по сей день".

Среди находок были части здания, запечатанные после извержения 79 года н. э., фрески третьего стиля с черным и желтым фоном, а также сводчатая цистерна, связанная с развитой системой водоснабжения.

Фото: Ministry of Culture – Pompeii Archaeological Park

Четкие слои пемзы и пирокластического материала от извержения стали научным доказательством катастрофы, а следы римских сельскохозяйственных техник, включая почву, заключенную в "кончетти", дали представление о сельскохозяйственных практиках.

Скамейки возле помпейских домов были достаточно распространенными и имели символическое значение. Посетители на скамейке свидетельствовали о влиянии ее владельца, поскольку количество ожидающих людей отражало их важность в обществе.

Исследователи отметили, что Вилла Тайн была не только частной резиденцией, но и центром политической и экономической деятельности, тесно связанным с жизнью города.

Сегодня это место остается одним из самых посещаемых в Помпеях, особенно во время дней бесплатного входа.

Раскопки сосредоточены на все еще погребенных участках, таких как помещения для прислуги, которые могут раскрыть дополнительные подробности о повседневной жизни, социальных отношениях и управлении поместьями в древнем мире.

