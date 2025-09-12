Частина ритуалу салутатіо: археологи зробили нові відкриття поблизу Вілли Таємниць (фото)

Під час недавніх розкопок поблизу Вілли Таємниць у Помпеях археологи виявили лавку для очікування. Ця знахідка проливає світло на те, як майже 2000 років тому перетиналися публічне і приватне життя, викликаючи питання про те, хто там збирався і яку роль вілла відігравала в житті громади.

За словами Габріеля Цухтрігеля, директора Археологічного парку Помпеї, лавка була побудована з коккіопесто, водонепроникного римського бетону, і, ймовірно, служила місцем очікування для клієнтів, потенційних робітників та мандрівників, які проїжджали дорогою, що з'єднувала Помпеї з Боскореале, пише Arkeonews.

Це було не місце для відвідувачів, які милувалися мистецтвом, а соціальна особливість, пов'язана з щоденним ритуалом салутатіо, коли покровителі зустрічалися зі своїми підопічними.

Фото: Ministry of Culture – Pompeii Archaeological Park

Цухтрігель зазначив, що "іноді ті, хто чекав зовні, не знали, чи їх взагалі приймуть того дня. Люди вбивали час, видряпуючи написи на стінах – фрагменти імен, дат чи пусті зауваження, які збереглися донині".

Серед знахідок були частини будівлі, запечатані після виверження 79 року н. е., фрески третього стилю з чорним і жовтим фоном, а також склепінчаста цистерна, пов'язана з розвиненою системою водопостачання.

Фото: Ministry of Culture – Pompeii Archaeological Park

Чіткі шари пемзи та пірокластичного матеріалу від виверження стали науковим доказом катастрофи, а сліди римських сільськогосподарських технік, включаючи ґрунт, укладений у "кончетті", дали уявлення про сільськогосподарські практики.

Лавки біля помпейських будинків були досить поширеними і мали символічне значення. Відвідувачі на лавці свідчили про вплив її власника, оскільки кількість людей, що чекали, відображала їхню важливість у суспільстві.

Дослідники наголосили, що Вілла Таємниць була не тільки приватною резиденцією, а й центром політичної та економічної діяльності, тісно пов'язаним із життям міста.

Сьогодні це місце залишається одним з найбільш відвідуваних у Помпеях, особливо під час днів безкоштовного входу.

Розкопки зосереджуються на все ще похованих ділянках, таких як приміщення для прислуги, які можуть розкрити додаткові подробиці про повсякденне життя, соціальні відносини та управління маєтками в стародавньому світі.

