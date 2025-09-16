В ОАЕ знайшли скарб, пов'язаний з Александром Македонським: там було майже 500 монет (фото)

В Об'єднаних Арабських Еміратах археологи знайшли глиняну посудину зі скарбом. Всередині вчені виявили 409 срібних монет, яким понад 2300 років. Це викликає нові питання про роль Аравії в торгівлі, культурі та владі в елліністичний період.

На місці розкопок у Млейсі дослідники виявили посудину вагою понад 9 кілограмів. Після відкриття в ній було знайдено скарб тетрадрахм III століття до н. е., пише Arkeonews.

На багатьох найдавніших зразках зображено Александра Македонського в образі Геракла, одягненого в левову шкуру, а на звороті — Зевса, що сидить на троні. Пізніші зразки містили арамейські написи та регіональні візерунки.

Фото: Sharjah Archaeology Authority

Ця зміна відображала не тільки грецький вплив, а й зростаюче вираження місцевої ідентичності. Як пояснив один з археологів, ця знахідка "демонструє, як суспільства в Аравії переймали та адаптували міжнародні символи відповідно до своїх традицій".

Розташоване між Перською затокою та затокою Оман, місто Млейха стало центром, де купці обмінювалися спеціями, пахощами, текстилем та металами.

Валюта, заснована на грецьких зразках, але з місцевими особливостями, стала засобом платежу, який приймався на торгових шляхах, що простягалися від Індії до Середземного моря. Подібні монети, знайдені в Бахрейні та Кувейті, свідчать про те, що Аравійський півострів був частиною широкої регіональної мережі.

Знахідки з цього місця також свідчать про те, що Млейха мала багату історію. Людська діяльність у цьому районі сягає понад 100 000 років, а до елліністичного періоду поселення перетворилося на укріплене місто з палацами, майстернями та розвиненими іригаційними системами.

Історики колись вважали, що елліністичний вплив закінчувався поблизу Месопотамії та північної Індії. Срібний скарб доводить, що Аравія не тільки була пов'язана з цими зв'язками, але й була повністю інтегрована в них.

Щобільше, поєднання грецьких образів з місцевими елементами показує, що регіон був не пасивним приймачем зовнішньої культури, а активним учасником формування власної ідентичності.

А також ми розповідали про розкопки поблизу Вілли Таємниць. Археологи зробили нове відкриття в Помпеях.