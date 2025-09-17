Древнее сельского хозяйства: зачем создали первую в мире керамику (фото)

Глиняные сосуды появились задолго до того, как люди начали выращивать сельскохозяйственные культуры. Это открытие ставит под сомнение давнее убеждение, что посуда для приготовления пищи и сельское хозяйство развивались параллельно.

Археологические находки свидетельствуют о том, что керамика использовалась в суровых климатических условиях последнего ледникового максимума, когда огромные ледниковые щиты покрывали большую часть суши, а до появления земледелия оставалось еще тысячи лет, пишет IFLScience.

В 2012 году археологи под руководством Офера Бар-Йосефа и его коллег описали керамические фрагменты, обнаруженные в пещере Сяньрэндун в Китае.

"Радиоуглеродный возраст археологических находок древнейших черепков составляет от 20 000 до 19 000 календарных лет до наших дней, что на 2000-3000 лет старше других керамических изделий, найденных в Восточной Азии и других регионах", — пишут авторы.

Фото: PNAS

Ученые отмечают, что эти сосуды изготовили кочевники, которые охотились и собирали плоды во время позднего ледникового максимума, и, вероятно, использовались как кухонная утварь. Исследование пришло к выводу, что керамика использовалась по меньшей мере за 10 000 лет до появления земледелия.

Керамика была не единственным признаком изобретательности ранних людей. Исследования показывают, что около 1,8 миллиона лет назад гоминиды в ущелье Олдувай, возможно, использовали гидротермальные источники для приготовления пищи, прежде чем освоили огонь.

В другом случае исследование показало, что неолитические люди в Турции экспериментировали с металлообработкой примерно на 3000 лет раньше, чем считалось ранее. Наскальное искусство также часто выполняло функцию пособий по выживанию, помогая общинам выживать в некоторых из самых суровых ландшафтов мира.

Более поздние исследования дали представление о том, что на самом деле готовили в этих ранних сосудах. Анализ японской керамики дзёмон, изготовленной 11 800-15 000 лет назад, обнаружил следы рыбных остатков в обугленных отложениях. Другие доказательства указывали на то, что в подобных горшках готовили моллюсков, таких как моллюски и улитки.

Археолог Чжицзюнь Чжао отметил, что это совпадает с фрагментами раковин, найденными вблизи некоторых древнейших образцов. Ученые также предположили другие возможные способы использования, такие как варка костей животных для получения жира или даже брожение напитков.

Открытие того, что керамика появилась на тысячелетия раньше сельского хозяйства, меняет наше понимание стратегий выживания в древности.

Эти инновации дали возможность эффективнее обрабатывать пищу, выдерживать экологические вызовы и, возможно, даже заложить основы для социальных и культурных практик, которые сформировали будущие человеческие общества.

