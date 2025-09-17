5000-летняя находка: археологи нашли необычный артефакт в кургане Гек-Геюк (фото)

В Турции археологи обнаружили фрагмент керамики с выгравированным лицом человека, возраст которого, по оценкам, составляет почти 5000 лет. Предмет нашли во время раскопок доисторического кургана в провинции Конья.

Related video

Артефакт нашли в кургане Гёк-Гёюк под руководством доцента Рамазана Гюндюза из университета Сельчук. Считается, что этот фрагмент, украшенный миндалевидными глазами, изогнутыми бровями и выразительным носом, был частью церемониальной посуды, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Гюндюза, "этот фрагмент керамики является чрезвычайным, поскольку отражает символическое значение человеческого лица в ранних обществах".

Раскопки на этом месте также обнаружили фигурки, печати, обсидиановые орудия и каменные топоры, что указывает на поселение с развитыми ремесленными традициями и социальной сложностью.

Фото: АА

Специалисты предполагают, что находка относится к раннему бронзовому веку, хотя ее точный возраст будет подтвержден радиоуглеродным анализом. Сам Гёк-Гёюк давно признан одним из важнейших археологических памятников в центральной Анатолии, где найдены свидетельства проживания людей от неолита до железного века.

Впервые обнаруженный в 1950-х годах британским археологом Джеймсом Меллаартом, курган снова исследовали в последние годы в рамках турецкого проекта "Наследие для будущего". Сейчас место раскопок получает поддержку как от муниципалитета Сейдишехир, так и от муниципалитета Конья.

Фрагмент из Гёк-Гёюк имеет особое значение из-за своей символической ценности. Сосуды с человеческими лицами находили в других местах Анатолии, часто связанные с церемониями, касающимися плодородия, ритуалов поклонения предкам или сезонных циклов.

Важно

Древнее сельского хозяйства: зачем создали первую в мире керамику (фото)

Это открытие способствует более глубокому пониманию культурных и духовных практик доисторической Анатолии. Продолжая раскопки, исследователи надеются обнаружить другие ритуальные сосуды, которые прольют свет на символические традиции региона.

Ранее Фокус писал о тоннелях, которые ученые нашли в Южной Америке. Этим подземным ходам тысячи лет и их создали не люди.

Также мы рассказывали о янтаре с окаменелостью динозавра. В нем сохранилась часть хвоста, которой почти 100 миллионов лет.