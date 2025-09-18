Исчез прямо из Каирского музея: власти Египта ищут древний золотой браслет (фото)

Из Каирского египетского музея исчез древний золотой браслет, которому более 3000 лет. Об этом сообщили представители властей Египта.

Исчезнувший артефакт — это редкий золотой браслет, украшенный шарообразными бусинами из лазурита. Он датируется временами правления фараона Аменемопета, правителя 21-й династии Египта с 993 по 984 год до нашей эры, пишет BBC.

Фараон Аменемопет, хотя и менее известный, чем Тутанхамон, оставил после себя несколько выдающихся артефактов, в частности свою позолоченную деревянную погребальную маску, которая хранится в Египетском музее. Кроме того, его захоронение — одно из трех полностью сохранившихся захоронений Древнего Египта.

Погребальная маска Аменемопета Фото: Википедия

По данным Министерства древностей, браслет исчез из реставрационной лаборатории Египетского музея.

Чиновники подтвердили, что дело немедленно передали в полицию, и заявили: "Изображение браслета разослано во все аэропорты, морские порты и сухопутные пограничные переходы в качестве меры предосторожности для предотвращения попыток контрабанды".

Также был создан комитет специалистов для проверки и регистрации всех артефактов, хранящихся в лаборатории.

Лазурит, вставленный в пропавший браслет, очень ценился в Древнем Египте, символизируя власть и божественную защиту.

Согласно сообщениям египетской газеты Al-Misri al-Yawm, пропажу обнаружили недавно, когда сотрудники готовили артефакты к отправке в Рим, где в следующем месяце должна открыться выставка.

Исчезновение является особенно значимым, поскольку произошло за несколько недель до долгожданного открытия Большого Египетского музея в Гизе, где будут храниться сокровища из гробницы Тутанхамона.

Потеря такого артефакта не только вызывает беспокойство по поводу безопасности, но и демонстрирует важность сохранения культурного наследия Египта для будущих поколений.

