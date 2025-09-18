Антрополог раскрыл секрет мая: древний артефакт скрывал тайные надписи (фото)

Исследователи выдвинули гипотезу, что позиции рук, выгравированных на алтаре майя более 1300 лет назад, могут обозначать даты в календаре длинного счета. Это открытие поднимает новые вопросы о том, как майя фиксировали время и включала ли их система письма не только иероглифы.

Исследование проводил Рич Сандовал, лингвистический антрополог из Метрополитенского государственного университета Денвера, который изучал алтарь Q из Копана в Гондурасе. На этом каменном монументе конца VIII века изображены 16 правителей с различными положениями рук рядом с иероглифами, пишет Live Science.

Сандовал утверждает, что положения рук являются не декоративным элементом, а представляют структурированную письменность, основанную на языке жестов.

"Другие исследователи и я достаточно уверены, что эти жесты руками имеют корни в языке жестов", — сказал Сандовал.

Анализ Сандовала связал четыре стороны алтаря с четырьмя датами календаря длинного летоисчисления: 27 ноября 437 года, 30 апреля 820 года, 21 октября 764 года и 7 января 776 года. Чтобы расшифровать их, он сравнил 16 жестов рук правителей с иероглифическими символами, отметив сходство с вариантами цифры ноль.

Ученый предположил, что жесты рук обозначают числовые значения, а край алтаря и головы правителей могут кодировать девятый бактун. Эта интерпретация связывает панели алтаря с темами смерти и подземного мира, которые были центральными в верованиях майя.

Календарь длинного счета отслеживал дни в циклах бактунов, катунов, тунов, уиналов и кин, причем 13 бактунов обозначали полный цикл сотворения. Хотя иероглифы алтаря Q уже были связаны с 64-дневным ритуалом и ссылками на девятый бактун, они не показывали четких дат.

Сандовал отметил, что жесты руками заполнили этот пробел, указав на двойную систему письма, которая использовала как иероглифы, так и жесты руками.

Хотя его предложение вызвало дискуссию, он утверждал, что его толкование подтверждается многочисленными доказательствами. Если это правильно, исследование может изменить то, как специалисты интерпретируют один из самых изученных памятников древней Мезоамерики.

