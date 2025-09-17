Еще 12 черепов: археологи объявили о новом открытии в Турции (фото)

Археологи сообщили об обнаружении 12 человеческих черепов во время раскопок Сефертепе на юго-востоке Турции. Находки, которым более 10 500 лет, поднимают вопрос о том, как ранние сообщества проводили ритуалы и поддерживали традиции в этом регионе.

Доцент Эмре Гюльдоган из Стамбульского университета, который руководит раскопками в Сефертепе в рамках проекта Таш Тепелер, подтвердил важность последних открытий. В прошлом году в камере, которую назвали "комнатой черепов", уже был обнаружен 31 череп, пишет Arkeonews.

В этом сезоне археологи обнаружили восемь черепов в той же камере и еще четыре в другой камере.

"Сейчас мы можем подтвердить, что появились новые образцы черепов. Хотя прошлогодние открытия уже дали значительные сведения, нынешние находки расширяют доказательную базу и указывают на еще более сложные культурные практики", — пояснил Гюльдоган.

Новый материал проходит антропологический анализ под руководством профессора доктора Йылмаза Селима Эрдала из Университета Хаджеттепе. Предварительные исследования ранее обнаруженных образцов показали, что среди останков были лица от шестимесячных младенцев до взрослых возрастом около 40 лет.

Эрдал отметил, что такое возрастное разнообразие свидетельствует о том, что находки не связаны с одним катастрофическим событием, а отражают долгосрочные культурные практики, охватывающие несколько поколений.

Эта интерпретация согласуется с идеей, что Сефертепе, как и соседнее Гебекли-Тепе, функционировало как ритуальный центр, а не как обычное поселение.

Кроме человеческих останков, исследователи обнаружили интересные архитектурные особенности. Специальное сооружение, связанное с черепами, имеет следы выровненной скальной породы и высеченных ям, что указывает на преднамеренное планирование и церемониальный дизайн.

Продолжаются реставрационные работы над поломанными стоячими камнями, а также проводятся ботанические исследования для идентификации растительных остатков, которые могут предоставить доказательства раннего земледелия. В совокупности эти находки демонстрируют переход от групп охотников-собирателей к сельскохозяйственным общинам в регионе.

Сефертепе относится к более широкой сети Таш Тепелер, которая включает 12 памятников, датированных 9000-12000 лет назад. Этот проект уже привлек международное внимание благодаря открытию Гебекли-Тепе, которое считается древнейшим монументальным ритуальным комплексом.

Текущие результаты показывают, что Сефертепе не было изолированным поселением, а частью взаимосвязанной культурной системы, которая разделяла архитектурные традиции и символические практики в юго-восточной Анатолии.

Последние открытия подкрепляют теорию, что ритуалы, связанные со смертью и почитанием предков, составляли основу неолитических верований.

Гюльдоган отметил, что в этом году раскопки расширяются до шести различных траншей, и каждая находка предоставляет больше доказательств того, как символические и социальные структуры формировали человеческие сообщества.

