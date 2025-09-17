Коптили предков дымом: древнейшие в мире мумии удивили ученых (фото)

Древнейшие свидетельства мумификации людей обнаружили в Юго-Восточной Азии и Китае, где 10 000 лет назад тела хранили с помощью сушки дымом. Эта практика появилась задолго до известных традиций Египта и Чили, что вызывает вопросы о том, как древние сообщества заботились о своих умерших.

Недавнее исследование рассмотрело десятки захоронений из Китая, Филиппин, Лаоса, Таиланда, Малайзии и Индонезии. Исследователи, среди которых был Хсяо-чун Хун из Австралийского национального университета, обнаружили, что многие скелеты были похоронены в плотно согнутом положении и имели следы слабого нагрева, пишет Live Science.

"Копчение, вероятно, имело духовное, религиозное или культурное значение, которое выходило далеко за пределы простого замедления разложения", — пояснил Хун.

Команда наблюдала изменение цвета костей от сажи, что указывало на воздействие огня и дыма перед захоронением, а не на полную кремацию.

Останки мужчины среднего возраста, которого мумифицировали и похоронили более 9000 лет назад в Гуанси, Китай Фото: Yousuke Kaifu and Hirofumi Matsumura

Чтобы подтвердить это, ученые использовали неразрушающие методы, такие как рентгеновская дифракция и инфракрасная спектроскопия, которые обнаружили микроструктурные изменения, характерные для термической обработки.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что сушка умерших дымом была распространенной погребальной практикой в ранних обществах охотников-собирателей Юго-Восточной Азии.

Подобные традиции сохранились по сей день среди таких групп, как дани и пумо в Папуа, Индонезия, которые продолжают обрабатывать останки предков, связывая тело и подвергая его воздействию низкотемпературного огня до полного почернения.

Хун отметил, что в отличие от египетских мумий, запечатанных в контейнерах, эти задымленные останки обычно хранились лишь несколько десятилетий во влажном климате региона.

Исследование не только проливает свет на древние погребальные практики, но и связывает их с долгосрочной историей населения. Доказательства подтверждают "двухслойную" модель миграции, по которой ранние охотники-собиратели, практиковавшие сушку дымом, прибыли за десятки тысяч лет до более поздних неолитических фермеров.

Антрополог Айви Хуэй-Юань Е из Наньянского технологического университета отметила, что результаты соответствуют известным моделям миграции и взаимодействия в Азии.

Если согнутые скелеты по всей Юго-Восточной Азии можно идентифицировать как копченые мумии, то эта традиция может достигать 42 000 лет, связывая древние ритуальные действия с древнейшей экспансией Homo sapiens.

