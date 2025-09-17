Коптили предків димом: найдавніші у світі мумії здивували вчених (фото)

Найдавніші свідчення муміфікації людей виявили в Південно-Східній Азії та Китаї, де 10 000 років тому тіла зберігали за допомогою сушіння димом. Ця практика з'явилася задовго до відомих традицій Єгипту та Чилі, що викликає питання про те, як стародавні спільноти дбали про своїх померлих.

Нещодавнє дослідження розглянуло десятки поховань з Китаю, Філіппін, Лаосу, Таїланду, Малайзії та Індонезії. Дослідники, серед яких був Хсяо-чун Хун з Австралійського національного університету, виявили, що багато скелетів були поховані в щільно зігнутому положенні і мали сліди слабкого нагрівання, пише Live Science.

"Копчення, ймовірно, мало духовне, релігійне або культурне значення, яке виходило далеко за межі простого уповільнення розкладу", — пояснив Хун.

Команда спостерігала зміну кольору кісток від сажі, що вказувало на вплив вогню і диму перед похованням, а не на повну кремацію.

Останки чоловіка середнього віку, якого муміфікували і поховали понад 9000 років тому в Гуансі, Китай Фото: Yousuke Kaifu and Hirofumi Matsumura

Щоб підтвердити це, вчені використовували неруйнівні методи, такі як рентгенівська дифракція та інфрачервона спектроскопія, які виявили мікроструктурні зміни, характерні для термічної обробки.

Результати дослідження свідчать про те, що сушіння померлих димом було поширеною похоронною практикою в ранніх суспільствах мисливців-збирачів Південно-Східної Азії.

Подібні традиції збереглися донині серед таких груп, як дані та пумо в Папуа, Індонезія, які продовжують обробляти останки предків, зв'язуючи тіло і піддаючи його впливу низькотемпературного вогню до повного почорніння.

Хун зазначив, що на відміну від єгипетських мумій, запечатаних у контейнерах, ці задимлені останки зазвичай зберігалися лише кілька десятиліть у вологому кліматі регіону.

Дослідження не тільки проливає світло на стародавні похоронні практики, але й пов'язує їх з довгостроковою історією населення. Докази підтверджують "двошарову" модель міграції, за якою ранні мисливці-збирачі, які практикували сушіння димом, прибули за десятки тисяч років до пізніших неолітичних фермерів.

Антропологиня Айві Хуей-Юань Є з Наньянського технологічного університету зазначила, що результати відповідають відомим моделям міграції та взаємодії в Азії.

Якщо зігнуті скелети по всій Південно-Східній Азії можна ідентифікувати як копчені мумії, то ця традиція може сягати 42 000 років, пов'язуючи стародавні ритуальні дії з найдавнішою експансією Homo sapiens.

