Ще 12 черепів: археологи оголосили про нове відкриття в Туреччині (фото)

Археологи повідомили про виявлення 12 людських черепів під час розкопок Сефертепе на південному сході Туреччини. Знахідки, яким більш ніж 10 500 років, порушують питання про те, як ранні спільноти проводили ритуали та підтримували традиції в цьому регіоні.

Доцент Емре Гюльдоган зі Стамбульського університету, який керує розкопками в Сефертепе в рамках проєкту Таш Тепелер, підтвердив важливість останніх відкриттів. Минулого року в камері, яку назвали "кімнатою черепів", вже було виявлено 31 череп, пише Arkeonews.

Цього сезону археологи виявили вісім черепів у тій самій камері і ще чотири в іншій камері.

"Наразі ми можемо підтвердити, що з'явилися нові зразки черепів. Хоча торішні відкриття вже дали значні відомості, цьогорічні знахідки розширюють доказову базу і вказують на ще більш складні культурні практики", — пояснив Гюльдоган.

Фото: AA

Новий матеріал проходить антропологічний аналіз під керівництвом професора доктора Йилмаза Селіма Ердала з Університету Хаджеттепе. Попередні дослідження раніше виявлених зразків показали, що серед останків були особи від шестимісячних немовлят до дорослих віком близько 40 років.

Ердал зазначив, що така вікова різноманітність свідчить про те, що знахідки не пов'язані з однією катастрофічною подією, а відображають довгострокові культурні практики, що охоплювали кілька поколінь.

Ця інтерпретація узгоджується з ідеєю, що Сефертепе, як і сусіднє Гебеклі-Тепе, функціонувало як ритуальний центр, а не як звичайне поселення.

Окрім людських останків, дослідники виявили цікаві архітектурні особливості. Спеціальна споруда, пов'язана з черепами, має сліди вирівняної скельної породи та висічених ям, що вказує на навмисне планування та церемоніальний дизайн.

Тривають реставраційні роботи над поламаними стоячими каменями, а також проводяться ботанічні дослідження для ідентифікації рослинних решток, які можуть надати докази раннього землеробства. У сукупності ці знахідки демонструють перехід від груп мисливців-збирачів до сільськогосподарських громад у регіоні.

Сефертепе належить до ширшої мережі Таш Тепелер, яка включає 12 пам'яток, датованих 9000-12000 років тому. Цей проєкт вже привернув міжнародну увагу завдяки відкриттю Гебеклі-Тепе, яке вважається найдавнішим монументальним ритуальним комплексом.

Поточні результати показують, що Сефертепе не було ізольованим поселенням, а частиною взаємопов'язаної культурної системи, яка поділяла архітектурні традиції та символічні практики у південно-східній Анатолії.

Останні відкриття підкріплюють теорію, що ритуали, пов'язані зі смертю та вшануванням предків, становили основу неолітичних вірувань.

Гюльдоган зазначив, що цього року розкопки розширюються до шести різних траншей, і кожна знахідка надає більше доказів того, як символічні та соціальні структури формували людські спільноти.

