Антрополог розкрив секрет мая: древній артефакт приховував таємні написи (фото)

Дослідники висунули гіпотезу, що позиції рук, викарбуваних на вівтарі мая понад 1300 років тому, можуть позначати дати в календарі довгого рахунку. Це відкриття порушує нові питання про те, як мая фіксували час і чи включала їхня система письма не тільки ієрогліфи.

Дослідження проводив Річ Сандовал, лінгвістичний антрополог з Метрополітенського державного університету Денвера, який вивчав вівтар Q з Копана в Гондурасі. На цьому кам'яному монументі кінця VIII століття зображено 16 правителів з різними положеннями рук поряд з ієрогліфами, пише Live Science.

Сандовал стверджує, що положення рук є не декоративним елементом, а представляють структуровану писемність, засновану мовою жестів.

"Інші дослідники і я досить впевнені, що ці жести руками мають коріння в мові жестів", — сказав Сандовал.

Фото: Alamy

Аналіз Сандовала пов'язав чотири сторони вівтаря з чотирма датами календаря довгого ліку: 27 листопада 437 року, 30 квітня 820 року, 21 жовтня 764 року та 7 січня 776 року. Щоб розшифрувати їх, він порівняв 16 жестів рук правителів з ієрогліфічними символами, зазначивши схожість з варіантами цифри нуль.

Вчений припустив, що жести рук позначають числові значення, а край вівтаря і голови правителів можуть кодувати дев'ятий бактун. Ця інтерпретація пов'язує панелі вівтаря з темами смерті та підземного світу, які були центральними в віруваннях мая.

Календар довгого рахунку відстежував дні в циклах бактунів, катунів, тунів, уїналів і кін, причому 13 бактунів позначали повний цикл створення. Хоча ієрогліфи вівтаря Q вже були пов'язані з 64-денним ритуалом і посиланнями на дев'ятий бактун, вони не показували чітких дат.

Сандовал зазначив, що жести руками заповнили цю прогалину, вказавши на подвійну систему письма, яка використовувала як ієрогліфи, так і жести руками.

Хоча його пропозиція викликала дискусію, він стверджував, що його тлумачення підтверджується численними доказами. Якщо це правильно, дослідження може змінити те, як фахівці інтерпретують одну з найбільш вивчених пам'яток стародавньої Мезоамерики.

