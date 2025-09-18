Охотились на первых людей: ученые нашли самых страшных хищников древности (фото)

Около 2 миллионов лет назад в Африке ранние люди сталкивались с крупными хищниками, которые представляли серьезную угрозу для их выживания. На протяжении десятилетий ученые дискутировали, удалось ли этим гоминидам превратить хищников в добычу и завоевать господствующее положение в пищевой цепи.

Недавние данные дали новое понимание этого вопроса, свидетельствуя о том, что один из древнейших предков человека, возможно, не был охотником, как считалось ранее, пишет IFLScience.

Homo habilis, которого часто считают первым человекоподобным видом, традиционно приписывают создание каменных орудий Олдована, найденных в ущелье Олдувай в Танзании. Считалось, что эти орудия давали им преимущество, позволяя обрабатывать туши животных и конкурировать с хищниками за пищу.

Около 2 миллионов лет назад в Африке ранние люди сталкивались с крупными хищниками в Африке Фото: Vegara-Riquelme et al

Однако группа исследователей во главе с Мануэлем Домингесом-Родриго пересмотрела две группы останков H. habilis, одна из которых была голотипным образцом возрастом 1,85 миллиона лет.

Их исследование показало, что на костях были следы зубов, которые соответствовали атакам леопардов, а анализ искусственного интеллекта определил, что вероятность того, что эти укусы принадлежат леопардам, составляет более 90 процентов.

"Поэтому это фактически лишает Homo habilis его статуса и ставит его на один уровень с другими австралопитеками", — пояснил Домингес-Родриго в интервью.

Это открытие ставит под сомнение давнее мнение о H. habilis как о виде, который овладел искусством выживания благодаря использованию инструментов.

Вместо этого, доказательства указывают на то, что они все еще были очень уязвимыми, подобно более ранним видам, таким как Paranthropus и австралопитеки, которые часто становились жертвами леопардов и львов. Исследование показывает, что вместо того, чтобы покорить вершину пищевой цепи, H. habilis все еще сталкивался с опасностью быть подстреленным.

Значение этих результатов заключается в переосмыслении нашего понимания эволюции человека. Если H. habilis не удалось отбиться от хищников и обеспечить себе доминирование, то эту роль выполнял другой вид.

Исследователи указывают на Homo erectus как на наиболее вероятного кандидата, поскольку он был лучше приспособлен к жизни на земле и, возможно, первым успешно противостоял хищникам и установил контроль над ресурсами.

