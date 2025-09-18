В Турции нашли древние хеттские архивы: 56 клинописных табличек и 22 оттиска печатей (фото)

В Турции археологи обнаружили большой архив клинописных табличек и оттисков печатей Хеттской империи. Находки происходят из раскопок древнего поселения Каялипинар, которое было одним из важнейших городских центров.

В Каялипинари, который отождествляют с городом Шамуха, исследователи под руководством доцента Чигдем Манер из Университета Коч обнаружили 56 табличек и 22 оттиска печатей, пишет Arkeonews.

Многие таблички содержат ритуальные тексты, описывающие "птичьи предсказания" — форму гадания, в которой священники, известные как лумушен, интерпретировали поведение птиц как знаки от богов. "

Хетты верили, что хорошие или плохие события были посланиями от богов. Они обращались к оракулам, чтобы интерпретировать эти знаки", — пояснил доктор Манер.

Наряду с текстами археологи нашли печати, связанные с членами королевской семьи и высокопоставленными чиновниками, в частности печати короля Туталии IV, королевского писаря армии и священника, по имени Кантуззили.

Таблички чрезвычайно малы — размером примерно 2,5 × 1,5 см — и чрезвычайно хорошо сохранились. Их содержание подтверждает, что Каялипинар был не только политическим центром, но и местом, где проводились официальные гадания для королевского двора.

Оттиски печатей являются прямым доказательством власти королей, принцев и священников в управлении и фиксировании государственных дел. Эти находки дополняют предыдущие открытия на этом месте, среди которых дворцовая архитектура, складские комплексы и фрагменты королевской корреспонденции.

Каялипинар считается поселением с несколькими фазами заселения, от периода ассирийских торговых колоний и до римских и византийских времен. Его расположение придавало ему как стратегическое, так и экономическое значение.

Значение этих находок заключается в том, что они уточняют понимание хеттской религии, политики и бюрократии. Как отметил доктор Манер, "эти находки позволят нам переосмыслить хеттскую историю на основе новых доказательств".

Сохранение табличек и печатей в Каялипинари дает ученым уникальную возможность узнать, как правители империи руководили, практиковали гадания и организовывали архивы.

