У Туреччині знайшли давні хетські архіви: 56 клинописних табличок та 22 відбитки печаток (фото)

У Туреччині археологи виявили великий архів клинописних табличок і відбитків печаток Хетської імперії. Знахідки походять з розкопок стародавнього поселення Каяліпінар, яке було одним із найважливіших міських центрів.

У Каяліпінарі, який ототожнюють із містом Шамуха, дослідники під керівництвом доцента Чігдем Манер з Університету Коч виявили 56 табличок і 22 відбитки печаток, пише Arkeonews.

Багато табличок містять ритуальні тексти, що описують "пташині віщування" — форму ворожіння, в якій священики, відомі як лумушен, інтерпретували поведінку птахів як знаки від богів. "

Хети вірили, що хороші чи погані події були посланнями від богів. Вони зверталися до оракулів, щоб інтерпретувати ці знаки", — пояснив доктор Манер.

Фото: AA

Поряд з текстами археологи знайшли печатки, пов'язані з членами королівської родини та високопоставленими чиновниками, зокрема печатки короля Туталії IV, королівського писаря армії та священика, на ім'я Кантуззілі.

Таблички надзвичайно малі — розміром приблизно 2,5 × 1,5 см — і надзвичайно добре збереглися. Їхній зміст підтверджує, що Каяліпінар був не тільки політичним центром, але й місцем, де проводилися офіційні ворожіння для королівського двору.

Відбитки печаток є прямим доказом влади королів, принців і священиків в управлінні та фіксуванні державних справ. Ці знахідки доповнюють попередні відкриття на цьому місці, серед яких палацова архітектура, складські комплекси та фрагменти королівської кореспонденції.

Каяліпінар вважається поселенням з декількома фазами заселення, від періоду ассирійських торгових колоній і до римських та візантійських часів. Його розташування надавало йому як стратегічного, так і економічного значення.

Значення цих знахідок полягає в тому, що вони уточнюють розуміння хетської релігії, політики та бюрократії. Як зазначив доктор Манер, "ці знахідки дозволять нам переосмислити хетську історію на основі нових доказів".

Збереження табличок та печаток у Каяліпінарі дає вченим унікальну можливість дізнатися, як правителі імперії керували, практикували ворожіння та організовували архіви.

