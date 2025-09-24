250 років влади: вчені назвали династію фараонів, які найдовше правили Стародавнім Єгиптом

Упродовж тисячоліть Стародавнім Єгиптом правили фараони, чиї правління об'єднувалися в династії. Ці династії представляли лінії спадкоємства, або через родинні зв'язки, або через правителів, які отримали владу від своїх попередників.

Давнє питання серед істориків полягало в тому, яка з цих династій проіснувала найдовше. Династією, яка найдовше утримувала владу, була XVIII династія, що проіснувала близько 250 років, пише Live Science.

Дослідники визначили її тривалість за допомогою історичних записів та радіовуглецевого датування. Династія почалася близько 1550 року до н. е., коли фараон Яхмос I вигнав гіксосів, групу з Азії, яка контролювала частину Єгипту понад століття.

Наступники Яхмоса розширили вплив Єгипту, створивши імперію, що простягалася від сучасного Судану до сучасної Сирії. Серед найвідоміших правителів цієї династії був Тутанхамон, чию гробницю виявила британська експедиція у 1922 році.

Хоча історики часто описують минуле Єгипту як поділене на 30 династій, вчені зазначають, що така класифікація є пізнішим винаходом. Майкл Ді, доцент кафедри ізотопної хронології Університету Гронінгена, пояснив, що династії були визначені лише близько 300 р. до н. е., коли письменники почали використовувати цей термін.

Марк Ван Де Мірооп, професор історії Колумбійського університету, додав, що ця система була розроблена Мането, єгипетським священиком, який у III столітті до н. е. написав історію країни грецькою мовою. Він зазначив, що хоча більшість правителів XVIII династії були родичами, останні два були винятками, які короткочасно перебували при владі.

Хоча XVIII династія була найдовшою за цією системою, деякі періоди іноземного панування тривали довше. Грецький контроль почався в 332 році до н. е., коли Александр Великий завоював Єгипет. Після його смерті його генерал Птолемей і його нащадки правили регіоном до смерті Клеопатри VII в 30 році до н. е.

Після цього Єгипет став частиною Римської імперії. Хоча римські імператори рідко ступали на цю землю, їх все одно зображували як фараонів. Західна Римська імперія зрештою розпалася в 476 році н. е., але Східна Римська імперія, пізніше названа Візантійською імперією, утримувала Єгипет до 646 року н. е., коли його захопив Рашидунський халіфат, утворений в Аравії після смерті пророка Мухаммеда.

Вивчення династій показує, як на керівництво Єгиптом впливали не тільки місцеві правителі, а й іноземні держави. Ці перетворення демонструють важливість регіону в світовій історії та його тривалий вплив на різні цивілізації.

