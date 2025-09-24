Останній секрет Клеопатри: археологи наблизились до розгадки таємниці поховання цариці (фото)

Сотні стародавніх монет, пов'язаних із Клеопатрою VII, нещодавно виявили на території храму Тапосіріс-Магна у Єгипті. Ці знахідки, про які оголосили разом із новими дослідженнями, поновили дискусії серед експертів про те, де може бути розташована втрачена гробниця цариці.

Related video

Археологиня Кетлін Мартінес, яка з 2005 року проводить розкопки храму Тапосіріс-Магна, повідомила, що її команда виявила понад 800 монет, що датуються часом правління Клеопатри VII, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Багато з цих монет мають зображення цариці і були виявлені в різних частинах храмового комплексу, в тому числі понад 330 — у прихованій траншеї біля стіни храму. На думку дослідників, монети заховали, щоб захистити їх від римлян.

"Це чіткий доказ того, що Клеопатра була улюбленою і що її народ зберігав пам'ять про неї", — сказала Мартінес.

Монети, переважно бронзові, зараз очищають і каталогізують, але попередні оцінки свідчать, що вони були викарбувані під час правління Клеопатри між 51 і 30 роками до н. е. Окрім монет, археологи також виявили затоплений порт на узбережжі поблизу храму, де знайшли фрагменти кераміки та якорі.

За словами Мартінес, величезний обсяг монет і артефактів, серед яких кільце із зображенням Хатор і бюст, який, ймовірно, зображує Клеопатру, підкріплює гіпотезу, що Тапосіріс-Магна могла бути її місцем поховання.

Однак деякі вчені залишаються скептичними. Ендрю Медоуз з Оксфордського університету зазначив: "Так, це монети, викарбувані за часів правління Клеопатри, з її портретом. Чи була вона похована там? Ми не маємо жодних давніх літературних чи документальних свідчень, які б це підтверджували".

Інші, зокрема Сітта фон Реден з Фрайбурзького університету, припустили, що Клеопатра, швидше за все, була похована в Александрії, можливо, в затопленій частині королівського району.

Клеопатра VII, остання активна правителька династії Птолемеїв, правила Єгиптом майже два десятиліття.

Спочатку вона була співправителькою зі своїм сином Цезаріоном, а пізніше — з Марком Антонієм, від якого мала трьох дітей. Після поразки Антонія в римській громадянській війні проти Октавіана Клеопатра покінчила життя самогубством у 30 році до н. е.

З того часу точне місцезнаходження її гробниці залишається однією з найдавніших загадок археології. Мартінес стверджує, що міцні зв'язки між Клеопатрою та богинею Ісідою, а також елітні поховання, знайдені в Тапосіріс-Магна, роблять храм переконливим кандидатом.

Важливо

Знаряддя давньоєгипетської "поліції": чим дивний 3000-річний артефакт

Хоча серед істориків немає єдиної думки, розкопки свідчать про культурну важливість правління Клеопатри. Незалежно від того, чи знаходиться її поховання у Тапосіріс-Магна, чи у водах поблизу Александрії, пошуки демонструють, як археологія продовжує змінювати наше розуміння стародавнього світу.

Раніше Фокус писав про давні хетські архіви, які виявили в Туреччині. Дослідники розкопали чимало артефактів, зокрема 56 клинописних табличок та 22 відбитки печаток.

Також ми розповідали про бурштин зі скам'янілістю динозавра. У ньому збереглася частина хвоста, якій майже 100 мільйонів років.