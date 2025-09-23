Знаряддя давньоєгипетської "поліції": чим дивний 3000-річний артефакт

У руїнах стародавнього міста Ахетатон в Єгипті археологи виявили свисток з коров'ячої кістки, якому 3000 років. Цей артефакт, ймовірно, використовували охоронці, які наглядали за робітниками, що працювали над будівництвом гробниць.

Related video

Хоча артефакт знайшли ще в 2008 році, його функція була визнана лише нещодавно. Ця знахідка є першим відомим кістяним свистком зі Стародавнього Єгипту, пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з дослідженням, свисток знайшли в кам'яній будівлі на околиці поселення, де колись жили робітники, які будували гробниці.

Анна Стівенс та її колеги, які проводили дослідження, порівняли цей артефакт з подібними знахідками по всьому світу і навіть створили його репліку, використовуючи сучасну коров'ячу кістку.

Під час тестування репліка видавала гучний, різкий звук, що підтверджує теорію про те, що вона слугувала сигнальним пристроєм для охоронців.

Команда виключила альтернативні варіанти використання, такі як музичний інструмент або іграшка, зазначивши, що свисток видавав лише один тон і не мав ознак зносу, пов'язаного з грою або ритуальним використанням.

Його розміщення всередині того, що, ймовірно, було вартовим пунктом поблизу некрополя, ще більше підкріплює інтерпретацію, що він використовувався для охорони порядку.

Важливо

Кельтські традиції збереглися навіть після завоювання: вчені зробили нове відкриття (фото)

Ця знахідка демонструє важливість вивчення не тільки монументальних гробниць і храмів, але й поселень, де жили і працювали звичайні люди.

Такі предмети, як цей свисток, допомагають заповнити прогалини в нашому розумінні стародавнього єгипетського суспільства, показуючи, що навіть невеликі, непомітні предмети можуть дати цінну інформацію.

Раніше Фокус писав про тунелі, які вчені знайшли у Південній Америці. Цим підземним ходам тисячі років і їх створили не люди.

Також ми розповідали про розкопки у Туреччині. Археологи знайшли архів Хетської імперії, якому тисячі років.