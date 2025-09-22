Кельтські традиції збереглися навіть після завоювання: вчені зробили нове відкриття (фото)
Археологи знайшли свідчення того, як кельтські громади пристосовувалися до життя під римським пануванням, зберігаючи водночас свої традиції. Це місце показує не тільки, ким були ці люди, але і як сформувалася культурна історія регіону.
Понад десять років професорка Сабіне Горнунг із Саарського університету керувала розкопками в Оберлестерні, районі Вадерна, де її команда виявила кургани, ферми та вілли, які ілюструють перехід від кельтського життя до римського панування, пише Arkeonews.
"Наші знахідки дають уявлення про життя простих людей, яке виходить за межі того, що ми знаємо з підручників історії", — пояснила Горнунг, зазначивши, що в цьому районі збереглося набагато більше, ніж поодинокі пам'ятки.
Серед знахідок — кар'єри, територія храму та одна з найбільших римських вілл у регіоні Хохвальд.
Дослідження демонструє, як культурні традиції перепліталися в повсякденному житті. Наприклад, монументальні могили були побудовані в земляному стилі кельтських гробниць, але прикрашені кам'яними шишками — символами вічного життя в римській культурі.
Поруч розташований похоронний пам'ятник, на якому зображено пару в кельтському вбранні, але різьблення відповідає римським художнім традиціям.
Ця суміш, зазначає Горнунг, відображає те, як люди висловлювали як зв'язки з предками, так і нову соціальну ідентичність.
Навіть у практичних питаннях, таких як видобуток місцевої породи для жорн, громади дотримувалися давніх звичок, іноді віддаючи перевагу власним матеріалам над імпортними товарами.
Ці розкопки є частиною дослідження культурних ландшафтів у Саарланді. У 2010 році Горнунг також виявив римський військовий табір у Гермескейлі, пов'язаний з походами Цезаря в Галлії.
Разом такі знахідки показують, як незалежні кельтські групи були поглинені Римською імперією, створивши єдність, яка вплинула на подальший розвиток Європи.Важливо
За підтримки місцевих органів влади та культурних фондів відновлені пам'ятки, інформаційні панелі та 3D-моделі тепер дозволяють відвідувачам на власні очі побачити це багатошарове минуле.
