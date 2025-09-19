Досі цього не знаходили: вчені вперше виявили докази виробництва нестандартного металу (фото)
Нове дослідження представило перші докази навмисного виробництва арсенової бронзи в Стародавньому Єгипті, яке датується періодом Середнього Царства (близько 2000–1650 рр. до н. е.). Результати показують, хто був залучений до цього процесу та які техніки використовували.
Дослідницька група визначила шпейзу — побічний продукт сплаву, багатий на миш'як, залізо та свинець — як свідомо доданий реагент у процесі виробництва, пише Heritage Daily.
Це поставило під сумнів старі теорії, які припускали, що арсенова (миш'якова) мідь в Єгипті з'явилася випадково. За словами доктора Мартіна Одлера з Ньюкаслського університету, "це відкриття радикально змінює наше уявлення про єгипетську металургію, демонструючи, що технологічні інновації були вже добре розвинені на початку другого тисячоліття до нашої ери".
З практичного погляду, дослідження показує, що єгипетські металурги застосовували контрольовані методи для підвищення рівня миш'яку в бронзових сплавах, покращуючи їхню міцність і довговічність.
Інг Кмошек з Чеської академії наук пояснив, що "використання шпейзи свідчить про набагато глибше розуміння процесів виробництва сплавів, ніж раніше вважалося у стародавніх єгипетських майстрів".
Ці результати були отримані в результаті передових лабораторних аналізів розкопаних решток, проведених у співпраці з Німецьким археологічним інститутом у Каїрі, Французьким інститутом східної археології та Центром досліджень пустелі.
Значення відкриття виходить за межі технології, вказуючи на зв'язки з обміном ресурсами та торгівлею. Матеріал міг походити з родовищ арсенопіриту в Східній пустелі, що свідчить про його закупівлю єгиптянами або обмін з населенням пустелі.
Це відкриття також ускладнює інтерпретацію досліджень ізотопів свинцю, оскільки свинець у складі шпейзи може змінювати показники, що використовуються для відстеження походження міді.Важливо
Дослідження не тільки демонструє роль Єгипту в розвитку ранньої металургії, але й відкриває нові можливості для досліджень у сфері закупівлі ресурсів, інновацій та торгівлі в Стародавньому Близькому Сході.
