Кельтские традиции сохранились даже после завоевания: ученые сделали новое открытие (фото)

Археологи нашли свидетельства того, как кельтские общины приспосабливались к жизни под римским господством, сохраняя при этом свои традиции. Это место показывает не только, кем были эти люди, но и как сформировалась культурная история региона.

Более десяти лет профессор Сабине Горнунг из Саарского университета руководила раскопками в Оберлестерне, районе Вадерна, где ее команда обнаружила курганы, фермы и виллы, которые иллюстрируют переход от кельтской жизни к римскому господству, пишет Arkeonews.

"Наши находки дают представление о жизни простых людей, которая выходит за пределы того, что мы знаем из учебников истории", — пояснила Горнунг, отметив, что в этом районе сохранилось гораздо больше, чем единичные памятники.

Среди находок — карьеры, территория храма и одна из крупнейших римских вилл в регионе Хохвальд.

Команда обнаружила курганы, фермы и виллы, которые иллюстрируют переход от кельтской жизни к римскому господству Фото: Sebastian Wallroth

Исследование демонстрирует, как культурные традиции переплетались в повседневной жизни. Например, монументальные могилы были построены в земляном стиле кельтских гробниц, но украшены каменными шишками — символами вечной жизни в римской культуре.

Рядом расположен погребальный памятник, на котором изображена пара в кельтском наряде, но резьба соответствует римским художественным традициям.

Эта смесь, отмечает Горнунг, отражает то, как люди выражали как связи с предками, так и новую социальную идентичность.

Даже в практических вопросах, таких как добыча местной породы для жерновов, общины придерживались древних привычек, иногда отдавая предпочтение собственным материалам над импортными товарами.

Эти раскопки являются частью исследования культурных ландшафтов в Саарланде. В 2010 году Горнунг также обнаружил римский военный лагерь в Гермескейле, связанный с походами Цезаря в Галлии.

Вместе такие находки показывают, как независимые кельтские группы были поглощены Римской империей, создав единство, которое повлияло на дальнейшее развитие Европы.

При поддержке местных органов власти и культурных фондов восстановленные памятники, информационные панели и 3D-модели теперь позволяют посетителям воочию увидеть это многослойное прошлое.

