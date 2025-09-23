Орудие древнеепитской "полиции": чем странный 3000-летний артефакт

В руинах древнего города Ахетатон в Египте археологи обнаружили свисток из коровьей кости, которому 3000 лет. Этот артефакт, вероятно, использовали охранники, которые наблюдали за рабочими, работавшими над строительством гробниц.

Хотя артефакт нашли еще в 2008 году, его функция была признана лишь недавно. Эта находка является первым известным костяным свистком из Древнего Египта, пишет Phys.org.

Согласно исследованию, свисток нашли в каменном здании на окраине поселения, где когда-то жили рабочие, которые строили гробницы.

Анна Стивенс и ее коллеги, проводившие исследование, сравнили этот артефакт с подобными находками по всему миру и даже создали его реплику, используя современную коровью кость.

Во время тестирования реплика издавала громкий, резкий звук, что подтверждает теорию о том, что она служила сигнальным устройством для охранников.

Команда исключила альтернативные варианты использования, такие как музыкальный инструмент или игрушка, отметив, что свисток издавал только один тон и не имел признаков износа, связанного с игрой или ритуальным использованием.

Его размещение внутри того, что, вероятно, было караульным пунктом вблизи некрополя, еще больше подкрепляет интерпретацию, что он использовался для охраны порядка.

Эта находка демонстрирует важность изучения не только монументальных гробниц и храмов, но и поселений, где жили и работали обычные люди.

Такие предметы, как этот свисток, помогают заполнить пробелы в нашем понимании древнего египетского общества, показывая, что даже небольшие, незаметные предметы могут дать ценную информацию.

