Последний секрет Клеопатры: археологи приблизились к разгадке тайны захоронения царицы (фото)

Сотни древних монет, связанных с Клеопатрой VII, недавно обнаружили на территории храма Тапосирис-Магна в Египте. Эти находки, о которых объявили вместе с новыми исследованиями, возобновили дискуссии среди экспертов о том, где может быть расположена утраченная гробница царицы.

Археолог Кэтлин Мартинес, которая с 2005 года проводит раскопки храма Тапосирис-Магна, сообщила, что ее команда обнаружила более 800 монет, датируемых временем правления Клеопатры VII, пишет Live Science.

Многие из этих монет имеют изображения царицы и были обнаружены в разных частях храмового комплекса, в том числе более 330 — в скрытой траншее у стены храма. По мнению исследователей, монеты спрятали, чтобы защитить их от римлян.

"Это четкое доказательство того, что Клеопатра была любимой и что ее народ хранил память о ней", — сказала Мартинес.

Монеты, преимущественно бронзовые, сейчас очищают и каталогизируют, но предварительные оценки свидетельствуют, что они были отчеканены во время правления Клеопатры между 51 и 30 годами до н. э. Кроме монет, археологи также обнаружили затопленный порт на побережье вблизи храма, где нашли фрагменты керамики и якоря.

По словам Мартинес, огромный объем монет и артефактов, среди которых кольцо с изображением Хатор и бюст, который, вероятно, изображает Клеопатру, подкрепляет гипотезу, что Тапосирис-Магна могла быть ее местом захоронения.

Однако некоторые ученые остаются скептическими. Эндрю Медоуз из Оксфордского университета отметил: "Да, это монеты, отчеканенные во времена правления Клеопатры, с ее портретом. Была ли она похоронена там? Мы не имеем никаких древних литературных или документальных свидетельств, которые бы это подтверждали".

Другие, в частности Ситта фон Реден из Фрайбургского университета, предположили, что Клеопатра, скорее всего, была похоронена в Александрии, возможно, в затопленной части королевского района.

Клеопатра VII, последняя активная правительница династии Птолемеев, правила Египтом почти два десятилетия.

Сначала она была соправительницей со своим сыном Цезарионом, а позже — с Марком Антонием, от которого имела троих детей. После поражения Антония в римской гражданской войне против Октавиана Клеопатра покончила жизнь самоубийством в 30 году до н. э.

С тех пор точное местонахождение ее гробницы остается одной из древнейших загадок археологии. Мартинес утверждает, что прочные связи между Клеопатрой и богиней Исидой, а также элитные захоронения, найденные в Тапосирис-Магна, делают храм убедительным кандидатом.

Хотя среди историков нет единого мнения, раскопки свидетельствуют о культурной важности правления Клеопатры. Независимо от того, находится ли ее захоронение в Тапосирис-Магна, или в водах вблизи Александрии, поиски демонстрируют, как археология продолжает менять наше понимание древнего мира.

