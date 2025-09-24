Последний секрет Клеопатры: археологи приблизились к разгадке тайны захоронения царицы (фото)
Сотни древних монет, связанных с Клеопатрой VII, недавно обнаружили на территории храма Тапосирис-Магна в Египте. Эти находки, о которых объявили вместе с новыми исследованиями, возобновили дискуссии среди экспертов о том, где может быть расположена утраченная гробница царицы.
Археолог Кэтлин Мартинес, которая с 2005 года проводит раскопки храма Тапосирис-Магна, сообщила, что ее команда обнаружила более 800 монет, датируемых временем правления Клеопатры VII, пишет Live Science.
Многие из этих монет имеют изображения царицы и были обнаружены в разных частях храмового комплекса, в том числе более 330 — в скрытой траншее у стены храма. По мнению исследователей, монеты спрятали, чтобы защитить их от римлян.
"Это четкое доказательство того, что Клеопатра была любимой и что ее народ хранил память о ней", — сказала Мартинес.
Монеты, преимущественно бронзовые, сейчас очищают и каталогизируют, но предварительные оценки свидетельствуют, что они были отчеканены во время правления Клеопатры между 51 и 30 годами до н. э. Кроме монет, археологи также обнаружили затопленный порт на побережье вблизи храма, где нашли фрагменты керамики и якоря.
По словам Мартинес, огромный объем монет и артефактов, среди которых кольцо с изображением Хатор и бюст, который, вероятно, изображает Клеопатру, подкрепляет гипотезу, что Тапосирис-Магна могла быть ее местом захоронения.
Однако некоторые ученые остаются скептическими. Эндрю Медоуз из Оксфордского университета отметил: "Да, это монеты, отчеканенные во времена правления Клеопатры, с ее портретом. Была ли она похоронена там? Мы не имеем никаких древних литературных или документальных свидетельств, которые бы это подтверждали".
Другие, в частности Ситта фон Реден из Фрайбургского университета, предположили, что Клеопатра, скорее всего, была похоронена в Александрии, возможно, в затопленной части королевского района.
Клеопатра VII, последняя активная правительница династии Птолемеев, правила Египтом почти два десятилетия.
Сначала она была соправительницей со своим сыном Цезарионом, а позже — с Марком Антонием, от которого имела троих детей. После поражения Антония в римской гражданской войне против Октавиана Клеопатра покончила жизнь самоубийством в 30 году до н. э.
С тех пор точное местонахождение ее гробницы остается одной из древнейших загадок археологии. Мартинес утверждает, что прочные связи между Клеопатрой и богиней Исидой, а также элитные захоронения, найденные в Тапосирис-Магна, делают храм убедительным кандидатом.
Хотя среди историков нет единого мнения, раскопки свидетельствуют о культурной важности правления Клеопатры. Независимо от того, находится ли ее захоронение в Тапосирис-Магна, или в водах вблизи Александрии, поиски демонстрируют, как археология продолжает менять наше понимание древнего мира.
