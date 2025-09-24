Одна из крупнейших в Андалусии: в Испании раскопали 5000-летнюю гробницу (фото)

Археологи обнаружили доисторическую гробницу, которая, возможно, является одной из крупнейших и лучше всего сохранившихся в регионе. Памятник, длиной 13 метров и возрастом более 5000 лет, нашли в некрополе Ла-Лентехуэла в Тебе, Малага.

Related video

Исследование происходило в рамках четырех раскопок под руководством доктора Эдуардо Виханде и доктора Серафина Бесерры из исследовательской группы Университета Кадиса, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам доктора Бесерры, "мы, возможно, имеем дело с одним из самых монументальных и полных дольменов во всей Андалусии", а доктор Виханде отметил, что сохранение сооружения позволяет исследователям изучать доисторическую жизнь с необычной четкостью.

Среди артефактов были слоновая кость, янтарь, морские ракушки, наконечники стрел, большие лезвия и искусно изготовленная алебарда Фото: University of Cádiz

Внутри гробницы археологи задокументировали осуарии для сохранения костей умерших и большую коллекцию погребальных даров. Среди них были слоновая кость, янтарь, морские ракушки, наконечники стрел, большие лезвия и искусно изготовленная алебарда.

Выбор материалов свидетельствует как о символической ценности, так и о торговых связях, поскольку слоновая кость и янтарь не были родными для этого региона. Профессор Хуан Хесус Кантильо объяснил, что такие находки подтверждают, что внутренние общины были частью широких торговых сетей, обмениваясь товарами и идеями с прибрежными и отдаленными регионами.

Дольмены — это мегалитические гробницы, построенные из больших вертикальных камней, поддерживающих горизонтальную плиту. Распространенные в неолите и бронзовом веке, эти сооружения служили коллективными местами захоронения и имели ритуальное значение.

Дольмены, найденные во многих частях Европы, Азии и Африки, являются одними из древнейших монументальных сооружений, созданных человеческими обществами.

Раскопки проводились совместными усилиями преподавателей университета, аспирантов и студентов, среди которых были доктор Летиция Гомес, Алехандро Муньос, Хесус Коралес и доктор Адольфо Морено.

Фонд Palarq предоставил археометрические исследования, а Университет Кадиса — логистические и технические ресурсы. Кроме научной важности, проект также предоставил возможности для обучения студентов-историков, дав им практический опыт в полевой археологии.

Важно

Таких находок еще не было: в Ираке откопали 6-метровую ассирийскую скульптуру (фото)

Ученые отмечают, что гробница некрополя Ла-Лентехуэла служит "каменным архивом", хранящим свидетельства о ритуальных практиках, социальной организации и культурных связях. Исключительное состояние сохранности памятника делает его одним из важнейших мегалитических открытий в Андалусии.

Ранее Фокус писал о тоннелях, которые ученые нашли в Южной Америке. Этим подземным ходам тысячи лет и их создали не люди.

Также мы рассказывали о раскопках в Турции. Археологи нашли архив Хеттской империи, которому тысячи лет.