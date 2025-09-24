Одна з найбільших в Андалусії: в Іспанії розкопали 5000-річну гробницю (фото)

Археологи виявили доісторичну гробницю, яка, можливо, є однією з найбільших та найкраще збережених у регіоні. Пам'ятку, довжиною 13 метрів і віком понад 5000 років, знайшли в некрополі Ла-Лентехуела в Тебі, Малага.

Дослідження відбувалося в межах чотирьох розкопок під керівництвом доктора Едуардо Віханде та доктора Серафіна Бесерри з дослідницької групи Університету Кадіса, пише Arkeonews.

За словами доктора Бесерри, "ми, можливо, маємо справу з одним із наймонументальніших і найповніших дольменів у всій Андалусії", а доктор Віханде наголосив, що збереження споруди дозволяє дослідникам вивчати доісторичне життя з незвичайною чіткістю.

Серед артефактів були слонова кістка, бурштин, морські мушлі, наконечники стріл, великі леза та майстерно виготовлена алебарда Фото: University of Cádiz

Усередині гробниці археологи задокументували осуарії для збереження кісток померлих та велику колекцію похоронних дарів. Серед них були слонова кістка, бурштин, морські мушлі, наконечники стріл, великі леза та майстерно виготовлена алебарда.

Вибір матеріалів свідчить як про символічну цінність, так і про торгові зв'язки, оскільки слонова кістка та бурштин не були рідними для цього регіону. Професор Хуан Хесус Кантільйо пояснив, що такі знахідки підтверджують, що внутрішні громади були частиною широких торгівельних мереж, обмінюючись товарами та ідеями з прибережними та віддаленими регіонами.

Дольмени — це мегалітичні гробниці, побудовані з великих вертикальних каменів, що підтримують горизонтальну плиту. Поширені в неоліті та бронзовій добі, ці споруди служили колективними місцями поховання і мали ритуальне значення.

Дольмени, знайдені в багатьох частинах Європи, Азії та Африки, є одними з найдавніших монументальних споруд, створених людськими суспільствами.

Розкопки проводилися спільними зусиллями викладачів університету, аспірантів і студентів, серед яких були доктор Летиція Гомес, Алехандро Муньос, Хесус Коралес і доктор Адольфо Морено.

Фонд Palarq надав археометричні дослідження, а Університет Кадіса — логістичні та технічні ресурси. Окрім наукової важливості, проєкт також надав можливості для навчання студентів-істориків, давши їм практичний досвід у польовій археології.

Вчені зазначають, що гробниця некрополя Ла-Лентехуела служить "кам'яним архівом", що зберігає свідчення про ритуальні практики, соціальну організацію та культурні зв'язки. Винятковий стан збереження пам'ятки робить її одним з найважливіших мегалітичних відкриттів в Андалусії.

