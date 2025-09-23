Таких знахідок ще не було: в Іраку відкопали 6-метрову ассирійську скульптуру (фото)

Археологи оголосили про виявлення в Мосулі ассирійської скульптури, яка є найбільшою зі знайдених. Її розкопали в руїнах королівського палацу, що датується VII століттям до нашої ери.

Related video

За словами міністра культури Іраку Ахмеда Факкака аль-Бадрані, скульптуру шестиметрового крилатого бика, або ламассу, виявили на місці Набі Юнус, що колись було частиною стародавньої Ніневії, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Ця знахідка, висотою майже шість метрів, має велике археологічне та історичне значення", — сказав аль-Бадрані.

Розкопки показали, що статуя спочатку стояла в тронному залі царя Есархаддона і, ймовірно, була частиною монументального входу, який охороняла пара ламассу.

Фото: IRAQ PLACES

Ламассу були гібридними фігурами з тілом бика або лева, крилами орла і обличчям людини. Їх розміщували біля входів до палаців як захисних духів і символів королівської влади. Найвідоміші зразки в Британському музеї та Луврі зазвичай мають висоту від 3,5 до 4,2 метра.

Навіть знамениті знахідки з Німруда в XIX столітті не досягали масштабів цієї нещодавно виявленої скульптури. Статуя з Мосула, висотою приблизно шість метрів, вважається найбільшим ламассу, який коли-небудь було виявлено, і перевершує всі відомі зразки за розміром і значенням.

Палац Есархаддона, який правив з 681 по 669 рік до н. е., був одним із великих центрів Новоассирійської імперії. Археологи зазначають, що його тронний зал мав низку суміжних кімнат, кожна з яких охоронялася колосальними статуями.

Раніше на цьому місці були виявлені менші ламассу, одна з яких була знайдена в 1990-х роках і мала трохи менш як чотири метри, а інша — у 2021 році. Однак нове відкриття встановлює рекорд і підкріплює роль Ніневії як центру монументального мистецтва.

Розкопки проводяться у співпраці з німецьким Гейдельберзьким університетом, і дослідники також виявили клинописні таблички з написами часів Сеннахіріба, Есархаддона та Ашшурбаніпала. Інші артефакти свідчать про військові трофеї з Єгипту та Леванту, що демонструє широкий вплив імперії.

Надалі вчені планують перетворити Набі Юнус на музей, який поєднає ассирійську археологію з ісламською спадщиною мечеті Пророка Йони, що знаходиться вище.

Важливо

Археологи здивовані: вчені виявили рідкісний артефакт піктів на городищі у Шотландії (фото)

Ця знахідка з'явилася в той час, коли Ірак працює над відновленням культурної ідентичності Мосула після років руйнувань. Шестиметровий ламассу не тільки ілюструє художні амбіції ассирійських царів, але і є символом стійкості та відродження сучасного Іраку.

Раніше Фокус писав про 20-річну таємницю, пов'язано з артефактом із Криму. Вчені змогли ідентифікувати знахідку.

Також ми розповідали про те, які таємні написи приховував древній артефакт мая. Це відкриття порушує нові питання про те, як мая фіксували час і чи включала їхня система письма не тільки ієрогліфи.