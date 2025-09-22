Археологи здивовані: вчені виявили рідкісний артефакт піктів на городищі у Шотландії (фото)

Археологи виявили різьблений камінь, який зображує людське обличчя. Артефакт, якому близько 1500 років, знайшли під час літніх розкопок поселення піктів.

Предмет виявила студентка археології Абердинського університету Джоді Аллан під час просіювання ґрунту з ранньосередньовічної будівлі в Іст-Ломонд. Вона згадала, що спочатку прийняла його за шлак, але потім помітила незвичайний мідно-зелений колір, пише Arkeonews.

"Придивившись уважно, можна побачити два ока, ніс і навіть щось схоже на лінію волосся", — пояснила Аллан. Професор Гордон Ноубл, який керував розкопками разом з Джо Фіцпатріком з Falkland Stewardship Trust, підтвердив важливість цієї знахідки, описавши її як "надзвичайно рідкісне схематичне зображення людського обличчя".

Артефакт, якому близько 1500 років, знайшли під час літніх розкопок поселення піктів Фото: University of Aberdeen

Іст-Ломонд вивчається вже кілька років і, як вважається, був великим поселенням піктів. Серед знахідок на цьому місці — римська кераміка, товари, імпортовані з північної Франції, та інші предмети високого статусу, що свідчить про міцні торгівельні зв'язки в построманській Європі.

Фіцпатрік зазначив, що велика кількість неушкоджених артефактів і неодноразова перебудова будівель свідчать про багату і впливову громаду. Розташування городища з видом на Файф і долину Форт вказує на його роль як стратегічного кордону піктського світу.

Зображення людей цього періоду в Шотландії надзвичайно рідкісні, тому вирізьблений камінь є важливим внеском у вивчення піктської культури. Нобл припустив, що артефакт може бути примітивним портретом місцевого жителя.

Для Аллана ця знахідка мала глибоко особисте значення: "Усвідомлення того, що я тримав у руках предмет, який міг належати людині, що жила тут понад тисячу років тому, є неймовірним. Це робить минуле набагато ближчим".

