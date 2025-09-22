Археологи удивлены: ученые обнаружили редкий артефакт пиктов на городище в Шотландии (фото)

Археологи обнаружили резной камень, который изображает человеческое лицо. Артефакт, которому около 1500 лет, нашли во время летних раскопок поселения пиктов.

Предмет обнаружила студентка археологии Абердинского университета Джоди Аллан во время просеивания грунта из раннесредневекового здания в Ист-Ломонд. Она вспомнила, что сначала приняла его за шлак, но потом заметила необычный медно-зеленый цвет, пишет Arkeonews.

"Присмотревшись внимательно, можно увидеть два глаза, нос и даже что-то похожее на линию волос", — пояснила Аллан. Профессор Гордон Ноубл, который руководил раскопками вместе с Джо Фицпатриком из Falkland Stewardship Trust, подтвердил важность этой находки, описав ее как "чрезвычайно редкое схематическое изображение человеческого лица".

Артефакт, которому около 1500 лет, нашли во время летних раскопок поселения пиктов Фото: University of Aberdeen

Ист-Ломонд изучается уже несколько лет и, как считается, был крупным поселением пиктов. Среди находок на этом месте — римская керамика, товары, импортированные из северной Франции, и другие предметы высокого статуса, что свидетельствует о прочных торговых связях в построманской Европе.

Фицпатрик отметил, что большое количество неповрежденных артефактов и неоднократная перестройка зданий свидетельствуют о богатой и влиятельной общине. Расположение городища с видом на Файф и долину Форт указывает на его роль как стратегической границы пиктского мира.

Изображения людей этого периода в Шотландии чрезвычайно редки, поэтому вырезанный камень является важным вкладом в изучение пиктской культуры. Нобл предположил, что артефакт может быть примитивным портретом местного жителя.

Для Аллана эта находка имела глубоко личное значение: "Осознание того, что я держал в руках предмет, который мог принадлежать человеку, жившему здесь более тысячи лет назад, является невероятным. Это делает прошлое гораздо ближе".

