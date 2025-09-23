Таких находок еще не было: в Ираке откопали 6-метровую ассирийскую скульптуру (фото)

Археологи объявили об обнаружении в Мосуле ассирийской скульптуры, которая является самой большой из найденных. Ее раскопали в руинах королевского дворца, датируемого VII веком до нашей эры.

По словам министра культуры Ирака Ахмеда Факкака аль-Бадрани, скульптуру шестиметрового крылатого быка, или ламассу, обнаружили на месте Наби Юнус, что когда-то было частью древней Ниневии, пишет Arkeonews.

"Эта находка, высотой почти шесть метров, имеет большое археологическое и историческое значение", — сказал аль-Бадрани.

Раскопки показали, что статуя изначально стояла в тронном зале царя Эсархаддона и, вероятно, была частью монументального входа, который охраняла пара ламассу.

Ламассу были гибридными фигурами с телом быка или льва, крыльями орла и лицом человека. Их размещали у входов во дворцы в качестве защитных духов и символов королевской власти. Самые известные образцы в Британском музее и Лувре обычно имеют высоту от 3,5 до 4,2 метра.

Даже знаменитые находки из Нимруда в XIX веке не достигали масштабов этой недавно обнаруженной скульптуры. Статуя из Мосула, высотой примерно шесть метров, считается самым большим ламассу, который когда-либо был обнаружен, и превосходит все известные образцы по размеру и значению.

Дворец Эсархаддона, который правил с 681 по 669 год до н. э., был одним из крупных центров Новоассирийской империи. Археологи отмечают, что его тронный зал имел ряд смежных комнат, каждая из которых охранялась колоссальными статуями.

Ранее на этом месте были обнаружены меньшие ламассу, одна из которых была найдена в 1990-х годах и имела чуть менее четырех метров, а другая — в 2021 году. Однако новое открытие устанавливает рекорд и подкрепляет роль Ниневии как центра монументального искусства.

Раскопки проводятся в сотрудничестве с немецким Гейдельбергским университетом, и исследователи также обнаружили клинописные таблички с надписями времен Сеннахириба, Эсархаддона и Ашшурбанипала. Другие артефакты свидетельствуют о военных трофеях из Египта и Леванта, что демонстрирует широкое влияние империи.

В дальнейшем ученые планируют превратить Наби Юнус в музей, который соединит ассирийскую археологию с исламским наследием мечети Пророка Ионы, находящейся выше.

Эта находка появилась в то время, когда Ирак работает над восстановлением культурной идентичности Мосула после лет разрушений. Шестиметровый ламассу не только иллюстрирует художественные амбиции ассирийских царей, но и является символом стойкости и возрождения современного Ирака.

