Ледь не викинув у смітник: пошуковець знайшов цінний артефакт, але вчасно схаменувся

Пошуковець за допомогою металошукача виявив римський артефакт віком 2000 років. Такі прикраси символізували багатство, соціальний статус і регіональну ідентичність.

Мартін Вільямс, пошуковець із Дорсету, знайшов брошку на зораному полі поблизу Дорчестера. Спочатку він припустив, що бронзова річ була сучасною іграшкою або значком, і мало не викинув її разом із металоломом, пише Arkeonews.

"Лише коли я почистив її вдома, я побачив бронзу і подумав: "Слава Богу, що я її не зламав", — пояснив він.

Пізніше експерти підтвердили, що знахідка є римською брошкою, якій близько 2000 років, що є рідкісною знахідкою для цього регіону і додає цінної інформації про діяльність римлян на південному заході.

Брошки в римській Британії були не лише декоративними предметами. Вони також символізували багатство, соціальний статус і регіональну ідентичність.

Археологи зазначають, що такі артефакти є одними з найпоширеніших римських предметів, виявлених по всій Європі, від простих функціональних шпильок до вишуканих витворів мистецтва.

Знахідка в Дорсеті дає уявлення про повсякденне життя в римських провінціях, пов'язуючи моду з глобальнішими культурними впливами того часу.

Ця знахідка також відображає зростаючу популярність металошукачів в Англії, де ентузіасти повинні дотримуватися правил повідомлення про знахідки відповідно до Закону про скарби 1996 року.

Цей закон вимагає повідомляти про значні знахідки, зазвичай віком понад 300 років і виготовлені з дорогоцінних матеріалів, щоб музеї могли розглянути можливість їх придбання.

